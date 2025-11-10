Futbolista noruego reconoce culpabilidad por compartir un vídeo íntimo de una menor

El jugador del Benfica, Andreas Schjelderup ha admitido, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, que en el año 2023, cuando tenía 19 años, reenvió un vídeo con contenido sexual explícito en el que aparecían menores.

El propio jugador explicó en Instagram que el incidente ocurrió durante su etapa en el Nordsjaelland, en Dinamarca, hace unos dos años. Fue el medio “Se & Hør” quien destapó el caso por primera vez.

“Recibí un video y, sin pensarlo, lo reenvié a un amigo. Cuando me advirtió sobre su contenido, lo eliminé enseguida”, escribió Schjelderup en una historia publicada en su cuenta personal.

Andreas Schjelderup se mostró arrepentido por el hecho. AP Photo/Nell Redmond

Declaración de Schjelderup en redes sociales

“Asumo toda la responsabilidad por lo que sucedió y lo que hice, pero es importante para mí que conozcan el contexto del episodio.

En ese momento, vivía en Dinamarca. Recibí un video corto y, sin pensarlo dos veces, se lo envié a un amigo unos segundos después. Siempre hemos intercambiado chistes y memes, como hacen muchos adolescentes. Cuando recibí este video y lo reenvié, lo hice como de costumbre, sin darme cuenta de que este era diferente. Solo vi los primeros segundos, no lo que el video realmente mostró después de un tiempo.

Mi amigo, que vio el video unos segundos después, inmediatamente dijo que era ilegal enviarlo, así que lo eliminé de inmediato.

Desafortunadamente, en ese momento, no pensé en las consecuencias, ni en que podría ser ilegal compartirlo. Debería haber entendido la gravedad de la situación, pero no lo hice en ese momento. La única explicación que tengo es que me sorprendió ver lo que parecían ser dos jóvenes en un video con calidad obsoleta y se lo reenvié a un amigo sin pensarlo dos veces.

Mi intención no era publicitar nada ni dañar a las personas involucradas. Fue un error estúpido y puntual, que lamento profundamente. Cuando la policía danesa se puso en contacto conmigo este año sobre el caso, dije la verdad y cooperé durante todo el proceso. Me han acusado del delito y probablemente seré sentenciado pronto, muy probablemente a una sentencia suspendida.

No tengo excusas. Lo que hice en Dinamarca en ese momento fue ilegal y no está bien. Asumo toda la responsabilidad por esto y espero que mi error pueda llevar a otras personas a no cometer el mismo error después de escuchar o leer mi historia. Espero que lo pienses dos veces antes de compartir algo que no debería compartirse.

En primer lugar, me gustaría disculparme con las personas afectadas por el video. Luego, a mis amigos, familiares, empleadores, mi país y todos los fanáticos que decepcioné.

En este punto, me gustaría poder retroceder en el tiempo y corregir el error. Nunca antes había hecho nada ilegal ni había tenido contacto con la policía, así que esto ha sido un shock para mí durante mucho tiempo”.

Andreas Schjelderup on instagram.

