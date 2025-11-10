¿Habrá realmente un cheque de estímulo de $2,000 de Donald Trump?

Una nueva promesa del expresidente Donald Trump ha generado expectativas entre millones de estadounidenses. Este domingo, Trump insinuó que su administración planea entregar un ‘dividendo arancelario’, una especie de cheque de estímulo de al menos $2,000 por persona, excluyendo a quienes tienen ingresos altos.

Sin embargo, a pocas horas de su anuncio, autoridades de su propio equipo aclararon que no hay un plan formal para enviar cheques de estímulo.

El anuncio y la confusión posterior

Trump realizó la declaración a través de su red social, donde afirmó que Estados Unidos está recaudando billones de dólares gracias a los nuevos aranceles y que ese dinero se usaría para reducir la deuda nacional, que actualmente supera los $37 billones.

Según el exmandatario, ese excedente permitiría entregar un pago directo a los ciudadanos.

Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, matizó el mensaje en una entrevista con ABC News, donde explicó que el supuesto dividendo podría tomar muchas formas y venir de distintas maneras.

Añadió que las propuestas en discusión incluyen exenciones fiscales como eliminar los impuestos sobre las propinas, las horas extras, el Seguro Social o incluso permitir la deducción de préstamos automotrices.

Sin aval del Congreso ni del IRS

Pese a la expectativa, ni el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ni el Congreso han confirmado la existencia de un plan para distribuir cheques de estímulo.

De hecho, para que una medida así se apruebe, el Congreso tendría que debatir y votar una propuesta formal.

El antecedente del American Worker Rebate Act

En agosto, el senador Josh Hawley presentó el American Worker Rebate Act de 2025, que buscaba otorgar $600 por adulto y por hijo dependiente, es decir, $2,400 por familia de cuatro integrantes.

Aunque la iniciativa llegó a una comisión del Senado, no avanzó y quedó detenida sin votación.

El caso de los ‘DOGE checks’

También ha circulado información sobre supuestos cheques de $5,000 propuestos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una agencia impulsada por Elon Musk que aseguraba haber recuperado $214 mil millones en fondos malgastados.

A pesar de las promesas, esos pagos nunca se realizaron, ya que, al igual que los estímulos anteriores, requerían aprobación legislativa.

En resumen, los estadounidenses no deben esperar recibir un cheque de estímulo de $2,000 en el corto plazo.

Aunque Trump ha prometido un ‘dividendo arancelario’, su equipo ha dejado claro que se trata más de incentivos fiscales que de pagos directos.

Sin una propuesta formal y sin el aval del Congreso, el anuncio permanece como una promesa política sin respaldo concreto.

