Migrante hispano denuncia haber sido atropellado durante un operativo de ICE en Long Island

Un inmigrante guatemalteco identificado como Edgar Tesén asegura haber sido atropellado por un vehículo de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Long Island, Nueva York. Así lo reseñó Noticias Telemundo, medio que conversó con su abogada.

De acuerdo con el testimonio recogido por la cadena de noticias, Tesén afirma que su pierna quedó atrapada bajo uno de los cauchos traseros del vehículo de los agentes cuando intentaban arrestarlo.

La abogada del inmigrante confirmó que su cliente se encuentra bajo custodia de ICE y fue trasladado al centro de detención de Delan, en Nueva Jersey, donde permanece recluido.

La representante legal detalló que el guatemalteco ingresó a Estados Unidos sin documentos, pero que no enfrentaba ningún proceso judicial pendiente y se encontraba buscando regularizar su estatus migratorio al momento del incidente.

Por su parte, la agencia de Inmigración negó la versión del atropello.

En un comunicado citado por Noticias Telemundo, ICE sostuvo que el hombre cayó por sí mismo durante el procedimiento de arresto, justo cuando los agentes intentaban subirlo al vehículo.

Según la versión oficial, Tesén “se quejó de dolores en el pecho”, por lo que los agentes llamaron inmediatamente al 911 para solicitar asistencia médica.

