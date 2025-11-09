DHS: ICE recibió más de 200.000 solicitudes de empleo para arrestar a inmigrantes “delincuentes”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha recibido más de 200.000 solicitudes de ciudadanos que buscan unirse a la agencia “para ayudar a expulsar de Estados Unidos a los peores delincuentes inmigrantes ilegales”, informó este viernes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en un comunicado.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que los estadounidenses “están respondiendo al llamado de su país” para servir en las tareas de detención y deportación de inmigrantes.

“Los estadounidenses patriotas desean defender la patria expulsando de Estados Unidos a los peores delincuentes inmigrantes ilegales”, afirmó Noem.

Según el DHS, la agencia ofrece incentivos económicos para atraer nuevos aspirantes, entre ellos bonos de firma de hasta $50.000 dólares, reembolso o condonación de préstamos estudiantiles, y beneficios de jubilación mejorados.

También se incluyen compensaciones adicionales para agentes especiales y oficiales de deportación, como el 25% de pago extra por disponibilidad operativa y horas extras por tareas “administrativamente incontrolables”.

Aunque el DHS destacó el interés “sin precedentes” por incorporarse al ICE, el comunicado no precisa desde cuándo se contabilizan las solicitudes ni cuántas han sido aprobadas o están en proceso de revisión.

Defensores Nacionales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también reportó un récord en su reciente campaña de contratación. Desde el 30 de septiembre, la agencia ha recibido más de 35.000 solicitudes para formar parte del programa Defensores de la Seguridad Nacional, la mayor cifra en su historia, según el comunicado.

El director del USCIS, Joseph Edlow, aseguró que “la campaña Defensores de la Patria ya ha sido un éxito rotundo y ha calado hondo en el pueblo estadounidense”. Añadió que los nuevos reclutas “no solo solicitan un empleo, sino que se postulan para proteger nuestros valores y defender nuestra patria”.

De acuerdo con el DHS, los seleccionados se encargarán de entrevistar inmigrantes, revisar solicitudes y detectar casos de extranjeros con antecedentes penales o presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

El USCIS ya ha realizado “cientos de ofertas de empleo” y prevé incorporar a los primeros candidatos “en las próximas semanas”, dijeron.

Los Defensores Nacionales podrían recibir bonos de hasta $50.000 dólares, reembolsos educativos y opciones de teletrabajo o flexibilidad laboral para algunos cargos. Según la agencia, el objetivo es atraer rápidamente a “personas comprometidas con los valores nacionales” y acelerar los procesos de selección para puestos que no requieren título universitario.

