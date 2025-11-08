Hombre disparó contra agentes de la Patrulla Fronteriza durante redada en Illinois

Las autoridades en Chicago mantienen un amplio operativo para localizar a un hombre que disparó desde un vehículo negro contra agentes de la Patrulla Fronteriza, informó este sábado el Departamento de Seguridad Nacional.

El atacante logró escapar tras el tiroteo, ocurrido mientras los agentes realizaban operativos migratorios en un vecindario de Illinois.

De acuerdo con la información difundida por el DHS en su cuenta oficial de X, el incidente se agravó cuando varias personas arrojaron una lata de pintura y ladrillos contra los vehículos de los agentes federales, en rechazo a su presencia en la zona.

La policía de Chicago fue alertada de inmediato y consiguió despejar el área sin que se reportaran heridos.

El DHS señaló que este hecho se enmarca en un contexto de aumento de agresiones y obstrucciones contra funcionarios federales durante los últimos dos meses.

“Estos enfrentamientos ponen de manifiesto los peligros a los que se enfrentan nuestros agentes a diario y la creciente agresión contra las fuerzas del orden. La violencia debe terminar”, advirtió la agencia.

Los operativos en los que participaban los agentes forman parte de la política de redadas y deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump, quien retomó su línea dura contra la inmigración tras regresar a la Casa Blanca en enero pasado.

Desde entonces, las redadas han generado tensión y protestas en varias ciudades del país, donde organizaciones civiles y líderes comunitarios han denunciado abusos y detenciones arbitrarias.

En Chicago, donde residen decenas de miles de inmigrantes sin estatus legal, el clima de temor se ha intensificado con los recientes operativos.

