Agentes migratorios armados detuvieron a un padre estadounidense en Los Ángeles y se llevaron a su hija

Un operativo de control migratorio realizado por agentes federales en un Home Depot de Cypress Park terminó con la detención de un ciudadano estadounidense y la momentánea separación de su hijo pequeño, según reveló Los Angeles Times, que tuvo acceso a videos y testimonios del incidente.

El arresto, de acuerdo con el medio angelino, ocurrió el martes cuando Dennis Quiñonez, de 32 años, fue interceptado por agentes de inmigración mientras su hijA estaba sentado en el asiento trasero del vehículo.

En las imágenes obtenidas por The Times, se observa a agentes con el rostro cubierto y armas en mano subiendo al auto y llevándose al niño, pese a los reclamos de testigos.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó al diario que Quiñonez fue arrestado por presuntamente “blandir un martillo y arrojar piedras” contra los agentes. Durante la detención, los oficiales hallaron una pistola que había sido reportada como robada en Nueva York.

Según los documentos judiciales citados por Los Angeles Times, el hombre enfrenta cargos federales por posesión ilegal de un arma de fuego y municiones, tras una condena previa por violencia doméstica en 2014.

Aunque el operativo estaba dirigido al control de inmigrantes indocumentados —cinco personas fueron arrestadas en el lugar, según la agencia—, la situación escaló cuando los agentes decidieron llevarse también a la hija de Quiñonez.

A la menor la reunieron finalmente con su familia, confirmó el medio.

Lindsay Toczylowski, cofundadora del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, dijo a Los Angeles Times que tanto el padre como la niña son ciudadanos estadounidenses y que la familia “está profundamente traumatizada” por lo ocurrido.

“Subirse a ese coche fuertemente armados y con el rostro cubierto puso a la niña en grave peligro”, denunció.

María Ávalos, madre del detenido y abuela del niño, relató al diario que se sintió “aterrorizada” al ver cómo los agentes se llevaban a su nieta. “Les pregunté si la estaban secuestrando”, declaró.

Más tarde, logró reunirse con la menor, quien “solo estaba confundida”, dijo Ávalos.

