Quiénes recibirán pago directo de $1,000 el 20 de noviembre

Miles de residentes de Alaska están a punto de recibir un pago directo de $1,000 dólares como parte del Dividendo del Fondo Permanente (PFD, por sus siglas en inglés), un beneficio financiado con los ingresos anuales del estado provenientes de la explotación de petróleo y gas.

Más de 600,000 personas califican para recibir el pago, que comenzará a distribuirse el 20 de noviembre.

Calendario de pagos

El Departamento de Ingresos de Alaska informó que los residentes pueden verificar el estado de su solicitud en el sitio web myPFD a partir del 12 de noviembre.

Quienes vean el estatus “Eligible-Not Paid” (Elegible, no pagado) en esa fecha recibirán su depósito el 20 de noviembre.

Las siguientes rondas de pago están programadas para:

-18 de diciembre, para quienes mantengan el mismo estatus el 10 de diciembre.

-15 de enero, para quienes sigan pendientes al 7 de enero de 2026.

El monto de este año es menor al de 2024, cuando el dividendo fue de $1,702 dólares, debido a una reducción en los ingresos netos del fondo estatal.

Sin embargo, las autoridades destacaron que el programa sigue siendo una fuente clave de apoyo económico para los residentes.

Quiénes califican para el pago

Para ser elegible al PFD 2025, es necesario haber sido residente de Alaska durante todo 2024, sin haber reclamado residencia en otro estado o país.

La ley estatal define a un residente como alguien físicamente presente en el estado con la intención de permanecer de forma indefinida y establecer su hogar en él.

También se requiere haber pasado al menos 72 horas consecutivas en el estado entre 2023 y 2024.

Quienes hayan estado fuera por más de 180 días deben demostrar que la ausencia fue por razones permitidas, como estudios de tiempo completo, servicio activo en las fuerzas armadas, tratamientos médicos o cuidado de un familiar.

Las personas que hayan sido condenadas por delitos graves o encarceladas durante 2024 quedan excluidas del programa.

Cómo y cuándo aplicar

Las solicitudes para el dividendo de 2026 se abrirán el 1 de enero y cerrarán el 31 de marzo.

Los residentes deben renovar su solicitud cada año, y el proceso se realiza exclusivamente en línea a través del portal oficial, donde aparecerá la opción “CLICK HERE TO FILE YOUR ONLINE APPLICATION”.

Tanto adultos como menores pueden recibir el beneficio, aunque en el caso de los niños, es necesario que un patrocinador elegible haya presentado su propia solicitud antes de que se emita el pago.

El Dividendo del Fondo Permanente continúa siendo una tradición económica en Alaska, que distribuye parte de las ganancias del estado entre sus ciudadanos.

Aunque el monto de este año es más bajo, el programa representa una inyección económica importante para miles de familias en vísperas de las fiestas de fin de año.

