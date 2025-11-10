Seguro Social enviará pagos de hasta $5,108 a jubilados el 12 de noviembre

El martes 12 de noviembre, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) enviará la primera ronda de pagos del mes a jubilados nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes del año.

En esta fecha, algunos beneficiarios de edad avanzada recibirán depósitos de hasta $5,108, la cantidad máxima establecida para quienes se jubilaron a los 70 años con un historial de ingresos altos.

Detalles del pago

Estos pagos corresponden al calendario regular del Seguro Social, que distribuye los depósitos mensualmente según la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

-Los jubilados nacidos del 1 al 10 de cualquier mes del año reciben su pago el 12 de noviembre.

-Los nacidos del 11 al 20 de cualquier mes del año, el 19 de noviembre.

-Y los nacidos del 21 al 31 de cualquier mes del año, el 26 de noviembre.

Los depósitos se realizan de manera automática en las cuentas bancarias o tarjetas de pago registradas ante la SSA.

Monto máximo y cómo se determina

El monto máximo de $5,108 mensuales corresponde a quienes postergaron su jubilación hasta los 70 años y cotizaron durante al menos 35 años con ingresos cercanos o iguales al tope imponible de cada año.

En promedio, la mayoría de los beneficiarios recibe alrededor de $1,900 mensuales, mientras que los pagos más altos solo aplican a un pequeño grupo de trabajadores con carreras largas y sueldos elevados.

Cómo se financia el programa

El Seguro Social se financia principalmente mediante un impuesto sobre la nómina que pagan tanto empleados como empleadores.

Sin embargo, la sostenibilidad del fondo ha sido motivo de preocupación: proyecciones de la SSA indican que, sin una reforma legislativa, el fondo fiduciario podría enfrentar déficits que reducirían los pagos en alrededor del 20% para 2034, debido al creciente número de jubilados y a la disminución de la fuerza laboral activa.

Aunque los pagos de noviembre llegarán con normalidad, los expertos insisten en que es urgente que el Congreso adopte medidas para garantizar la viabilidad del programa a largo plazo.

Por ahora, los jubilados pueden contar con la puntualidad de sus depósitos, comenzando este martes con quienes celebran su cumpleaños en los primeros días del mes.

Sigue leyendo:

– ¿Habrá realmente un cheque de estímulo de $2,000 de Donald Trump?

–Quiénes recibirán pagos de $1,000 a partir del 20 de noviembre

–IRS anuncia reembolsos sorpresa de hasta $3,743 por cambios fiscales