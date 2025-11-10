Trump indulta a Rudy Giuliani y a otros acusados de interferencia electoral en 2020

El presidente Donald Trump concedió un indulto general a figuras republicanas, incluido Rudy Giuliani, que presuntamente estuvieron implicadas en un esfuerzo por crear una lista alternativa de electores para exponer un supuesto fraude electoral tras el triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020.

El alcance del indulto incluye a individuos de alto perfil vinculados con el intento de revocar los resultados electorales, tales como Rudy Giuliani, Sidney Powell, Boris Epshteyn, John Eastman y Mark Meadows, confirmó el fiscal de indultos de Estados Unidos, Ed Martin.

Además de estas figuras, la medida abarca a otras 72 personas que supuestamente participaron en la impugnación de los resultados de aquellas elecciones en las que el Partido Republicano salió airoso, informó ABC News.

El documento, al parecer rubricado por Trump el viernes, cubre a todos los coacusados del presidente imputados en el estado de Georgia por un plan de amplio alcance para anular los resultados de la votación.

De acuerdo con reportes de abogados, los indultos otorgados por Trump impidieron que las víctimas de fraude reciban millones de dólares en concepto de restitución.

Implicados declarados culpables también fueron indultados

Asimismo, se reportó que, en relación con el caso de Georgia, cuatro de las personas que recibieron el indulto se habían declarado culpables previamente.

“Esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional”, establece el texto oficial del indulto publicado por ABC News.

En tal sentido este indulto contiene una exclusión explícita sobre el propio Donald Trump. La declaración puntualiza: “Este indulto no se aplica al presidente de los Estados Unidos”.

Sigue leyendo:

– ¿Por qué dimitió el director de la BBC y qué ocurrió con la edición del documental sobre Trump?

– Trump anuncia que estadounidenses recibirán un bono de $2,000 dólares por los aranceles

– Trump celebra la renuncia del director de la BBC: “Corruptos y deshonestos”