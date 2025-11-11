window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

15 productos en Walmart y con descuentos para decorar tu mesa en Thanksgiving

Juegos de cubiertos, platos, vajillas, jarras, manteles, candelabros, velas y hasta servilletas: Walmart tiene activo un catálogo completo para Thanksgiving Day

Para Thanksgiving Day, la mesa suele combinar colores y accesorios elegantes e inspirados en otoño.

Por  Alberto Daniel Barboza

A través de su sitio web, Walmart ya comenzó a publicar productos con ofertas para el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias. Si quieres disfrutar de una cena digna de agradecimientos, entre familiares y amigos, la cadena te ofrece todo lo que necesitas para decorar la mesa.

Juegos de cubiertos, platos, vajillas, jarras, manteles, candelabros, velas y hasta servilletas. Walmart tiene activo un catálogo completo que debes aprovechar cuanto antes. ¡No esperes hasta última hora!

15 productos en Walmart para decorar tu mesa en Thanksgiving

  • The Pioneer Woman Agatha Vajilla de Gres de 12 Piezas, Rojo

Juego completo para cuatro personas con platos llanos, hondos y tazas en acabado rojo brillante. Ideal para cenas familiares. Precio: $55.88

  • The Pioneer Woman Daisy Copa de Vidrio de 14 Onzas, Transparente (Juego de 4)

Vasos de vidrio con diseño floral en relieve y capacidad de 14 oz. Aportan un toque vintage a la mesa. Precio: $12.80

  • Better Homes & Gardens River Juego de Cubiertos de Acero Inoxidable Dorado de 20 Piezas

Set elegante para cuatro personas con acabado dorado y mangos con diseño moderno. Precio: $24.76

  • The Pioneer Woman Jarra de Cerámica de 9 Pulgadas de Lino de Encaje Vintage

Jarra decorativa con estilo campestre, perfecta para servir bebidas o usar como florero. Precio: $29.98

  • Lindo Tazón de Cerámica de Calabaza con Tapa

Tazón con forma de calabaza, ideal para postres o sopas. Apto para microondas y lavavajillas. Precio: $16.97

  • Better Homes & Gardens Mantel a Cuadros de Lunes 60″ x 84″ Multicolor (100% Algodón)

Mantel colorido y resistente, perfecto para mesas medianas y reuniones familiares. Precio: $18.12

  • The Pioneer Woman Servilletas de Tela 100% Algodón con Ojales 20″ x 20″ (Juego de 4, Blanco)

Servilletas suaves y duraderas, ideales para complementar vajillas elegantes. Precio: $9.97

  • The Pioneer Woman Agatha Bandeja para Servir Dividida en Gres Marrón

Bandeja con divisiones, perfecta para aperitivos o salsas. Diseño rústico y funcional. Precio: $17.24

  • Mainstays Especia de Calabaza de 3 Mechas con Diseño de Calabaza, 13 Onzas

Vela decorativa con aroma otoñal a calabaza, ideal para ambientar el hogar. Precio: $5.97

  • Better Homes & Gardens Vela en Tarro de Vidrio con Mecha de Madera (Aroma a Cítricos de Lava Roja Intensa, 14.5 Oz)

Vela premium con fragancia cítrica y mecha de madera que produce un crepitar relajante. Precio: $12.88

  • Mainstays Lava Poliéster Mantel Individual de Mesa Redonda Vainilla 15″

Mantel individual lavable y duradero, en tono neutro para todo tipo de decoración. Precio: $3.22

  • Better Homes & Gardens Banks Juego de Vajilla de Gres Marrón de 12 Piezas

Set completo para cuatro personas con estilo rústico y acabado en gres. Precio: $47.97

  • The Pioneer Woman Tetera con Estufa de Acero Inoxidable de 1.8 Cuartos

Tetera resistente con mango ergonómico, apta para todo tipo de estufas. Precio: $24.97

  • The Pioneer Woman Colette Tazones Nido de Gres Crema (Juego de 3)

Tres tazones apilables de diferentes tamaños, útiles para preparar o servir alimentos. Precio: $24.97

  • Oneida Juego de Cubiertos Newpoint de Acero Inoxidable de 20 Piezas (Servicio para 4)

Cubiertos clásicos de alta calidad, ideales para uso diario o cenas formales. Precio: $36.97

