15 productos en Walmart y con descuentos para decorar tu mesa en Thanksgiving
Juegos de cubiertos, platos, vajillas, jarras, manteles, candelabros, velas y hasta servilletas: Walmart tiene activo un catálogo completo para Thanksgiving Day
A través de su sitio web, Walmart ya comenzó a publicar productos con ofertas para el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias. Si quieres disfrutar de una cena digna de agradecimientos, entre familiares y amigos, la cadena te ofrece todo lo que necesitas para decorar la mesa.
Juegos de cubiertos, platos, vajillas, jarras, manteles, candelabros, velas y hasta servilletas. Walmart tiene activo un catálogo completo que debes aprovechar cuanto antes. ¡No esperes hasta última hora!
15 productos en Walmart para decorar tu mesa en Thanksgiving
- The Pioneer Woman Agatha Vajilla de Gres de 12 Piezas, Rojo
Juego completo para cuatro personas con platos llanos, hondos y tazas en acabado rojo brillante. Ideal para cenas familiares. Precio: $55.88
- The Pioneer Woman Daisy Copa de Vidrio de 14 Onzas, Transparente (Juego de 4)
Vasos de vidrio con diseño floral en relieve y capacidad de 14 oz. Aportan un toque vintage a la mesa. Precio: $12.80
- Better Homes & Gardens River Juego de Cubiertos de Acero Inoxidable Dorado de 20 Piezas
Set elegante para cuatro personas con acabado dorado y mangos con diseño moderno. Precio: $24.76
- The Pioneer Woman Jarra de Cerámica de 9 Pulgadas de Lino de Encaje Vintage
Jarra decorativa con estilo campestre, perfecta para servir bebidas o usar como florero. Precio: $29.98
- Lindo Tazón de Cerámica de Calabaza con Tapa
Tazón con forma de calabaza, ideal para postres o sopas. Apto para microondas y lavavajillas. Precio: $16.97
- Better Homes & Gardens Mantel a Cuadros de Lunes 60″ x 84″ Multicolor (100% Algodón)
Mantel colorido y resistente, perfecto para mesas medianas y reuniones familiares. Precio: $18.12
- The Pioneer Woman Servilletas de Tela 100% Algodón con Ojales 20″ x 20″ (Juego de 4, Blanco)
Servilletas suaves y duraderas, ideales para complementar vajillas elegantes. Precio: $9.97
- The Pioneer Woman Agatha Bandeja para Servir Dividida en Gres Marrón
Bandeja con divisiones, perfecta para aperitivos o salsas. Diseño rústico y funcional. Precio: $17.24
- Mainstays Especia de Calabaza de 3 Mechas con Diseño de Calabaza, 13 Onzas
Vela decorativa con aroma otoñal a calabaza, ideal para ambientar el hogar. Precio: $5.97
- Better Homes & Gardens Vela en Tarro de Vidrio con Mecha de Madera (Aroma a Cítricos de Lava Roja Intensa, 14.5 Oz)
Vela premium con fragancia cítrica y mecha de madera que produce un crepitar relajante. Precio: $12.88
- Mainstays Lava Poliéster Mantel Individual de Mesa Redonda Vainilla 15″
Mantel individual lavable y duradero, en tono neutro para todo tipo de decoración. Precio: $3.22
- Better Homes & Gardens Banks Juego de Vajilla de Gres Marrón de 12 Piezas
Set completo para cuatro personas con estilo rústico y acabado en gres. Precio: $47.97
- The Pioneer Woman Tetera con Estufa de Acero Inoxidable de 1.8 Cuartos
Tetera resistente con mango ergonómico, apta para todo tipo de estufas. Precio: $24.97
- The Pioneer Woman Colette Tazones Nido de Gres Crema (Juego de 3)
Tres tazones apilables de diferentes tamaños, útiles para preparar o servir alimentos. Precio: $24.97
- Oneida Juego de Cubiertos Newpoint de Acero Inoxidable de 20 Piezas (Servicio para 4)
Cubiertos clásicos de alta calidad, ideales para uso diario o cenas formales. Precio: $36.97