Angélica Vale: Lo que pide Otto Padrón en la demanda de divorcio

El empresario Otto Padrón interpuso una demanda de divorcio contra la actriz y conductora Angélica Vale marcando el fin de una de las relaciones más queridas del espectáculo mexicano, y lo que está sorprendiendo son las exigencias que hace a la también cantante mexicana.

De acuerdo con documentos obtenidos por People en Español, Padrón argumenta “diferencias irreconciliables” como causa de la separación y solicita la custodia compartida de sus dos hijos.

Otto Padrón formaliza el divorcio en Los Ángeles

La petición de disolución matrimonial fue presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles, donde el empresario también pide que se valide el acuerdo prenupcial firmado en 2011, en el que ambas partes renuncian a cualquier tipo de pensión conyugal y confirman que no existen bienes comunes.



Según el documento, el matrimonio comenzó el 12 de febrero de 2011 y la fecha de separación registrada es el 1 de abril de 2025, después de 14 años y 2 meses de unión.

Custodia compartida y crianza equitativa

Padrón quiere que la custodia de sus hijos sea compartida al 50%, con un acuerdo en el que ambos pasen el mismo tiempo con ellos, turnándose los días y los fines de semana.

El empresario detalla que los intercambios se realizarán en la escuela o en los domicilios respectivos, y que ambos deberán contar con licencia de conducir y seguro vigente.



Asimismo, se estipula que cualquier viaje fuera de Estados Unidos continentales requerirá el consentimiento por escrito del otro progenitor.



El acuerdo también incluye normas de convivencia y respeto:

No hablar negativamente del otro frente a los hijos.

No discutir asuntos legales con ellos.

No usarlos como mensajeros.

Evitar exponerlos al humo de cigarro o marihuana.

Aspectos económicos del divorcio

De acuerdo con los documentos judiciales, Otto Padrón no solicita pensión conyugal, pues tanto él como Vale renunciaron a ese derecho en su acuerdo prenupcial de 2011.



Además, el empresario afirma que no existen bienes comunitarios y que cada uno conservará su propio patrimonio y deudas personales.



Padrón también pide que Angélica Vale cubra los costos legales del proceso y reconoce las órdenes automáticas que impone la corte en estos casos, como no vender propiedades ni sacar a los hijos del estado sin permiso judicial.

Angélica Vale rompe el silencio

Durante la emisión de su programa La Vale Show, la actriz se pronunció con serenidad sobre la separación.



“Lo único que le pedí a Otto desde el principio es que protegiera a nuestros hijos. Creo que estamos en la misma onda. Hemos viajado juntos este año como familia. No importa lo que haya pasado entre nosotros. No voy a poner a la mujer primero, voy a poner a la madre primero. Porque primero soy madre. La mujer me curará más adelante”.



Sus palabras reflejan el deseo de mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, a pesar del proceso legal en curso.

Una separación en buenos términos

Aunque la noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja, todo apunta a que el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón se llevará a cabo en términos respetuosos y colaborativos, priorizando la estabilidad de sus hijos y el cumplimiento del acuerdo prenupcial.

