Raúl de Molina reaccionó al divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón: “Esto es triste”

Raúl de Molina es una de las personalidades del mundo del entretenimiento que opinó públicamente sobre la noticia del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón. Por ello, el presentador de noticias mencionó que para él es un anuncio que lo consternó, dado que conoce a ambos y les tiene mucho cariño.

“Esto es triste, especialmente para mí que los conozco a ellos. Son dos personas que quiero mucho. Primero, Angélica Vale, que la conozco desde que comenzó mi carrera en televisión, y también Otto Padrón, que fue uno de los grandes ejecutivos de Telemundo y de Univision… Cuando me entero ayer, digo: ‘Guau, no lo puedo creer’. De verdad que me toca muy cerca porque los quiero mucho a los dos”, dijo en la emisión de ‘El Gordo y La Flaca’.

Aunque no fue hasta el pasado domingo que la noticia salió a relucir, Raúl añadió que sabía “que tenían problemas desde principios del mes de marzo”, dejando claro que es una situación que ha existido desde hace bastante tiempo. Sin embargo, Angélica se enteró el fin de semana mientras cenaba con Otto, dado que, por los hijos que tienen en común, siguen compartiendo ciertas cosas.

“No por Otto ni por Angélica, por una tercera persona que me lo dijo. No quiero decir ni hablar de esas cosas sobre cómo me enteré porque, verdaderamente, le tengo mucho respeto a ellos y los quiero mucho. Pero, yo verdaderamente, cuando finalmente me entero ayer de que se están divorciando, nunca pensé que esto iba a llegar”, explicó Raúl en el programa de Univision.

Vale y Padrón estuvieron casados durante 14 años, y fruto del amor que algún día existió, llegaron a tener dos hijos. El conductor expresó su preocupación por la gran cantidad de divorcios que se están registrando en los últimos tiempos, incluso aquellos que se pensó que jamás pasarían por una situación así. Hasta dijo que le da terror el hecho de pensar que él podría ser uno de esos.

“Ya no hay matrimonios que sean estables, ahora me da miedo que cualquier día me divorcie. De verdad, esto es horrible, todo el mundo que conozco se divorcia. Los que menos te esperas que se van a divorciar son los que se divorcian”, añadió.

