Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian tras 14 años juntos: así se enteró ella de la demanda

Luego de una ola de rumores difundidos en medios y redes sociales, la actriz y cantante Angélica Vale confirmó oficialmente este lunes que ella y su esposo, el productor y empresario Otto Padrón, están en proceso de divorcio. La noticia sorprendió al público, pues durante más de una década la pareja proyectó una relación estable y alejada de escándalos.

Las primeras versiones surgieron tras la filtración de una supuesta demanda de divorcio presentada por Padrón ante la Corte Superior de Los Ángeles, registrada el pasado 4 de noviembre, en la que se mencionaban “diferencias irreconciliables” como causa de la separación. De acuerdo con los reportes, Vale no había sido notificada por su esposo antes de que el documento se hiciera público.

Angélica Vale revela cómo se enteró de la demanda

Horas después de que comenzaran a circular las versiones, Angélica Vale se pronunció a través de un video publicado en su programa ‘La Vale Show’. Visiblemente conmovida, confirmó la información y explicó cómo se enteró del proceso legal.

“Primero les tengo que decir que sí, sí es cierto: me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos. Pero esta noticia (la demanda) me tomó de sorpresa (…), no pensé que esto fuera a pasar”, dijo.

Vale reveló que se enteró de la demanda mientras cenaba con Padrón, sus hijos y unos amigos.

“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, el papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio, igual que ustedes, ayer, cenando con él en familia y con unos amigos. Así me llegó la noticia”.

Según la documentación judicial citada por diversos medios, Padrón solicitó la custodia compartida de los dos hijos de la pareja, Angélica Masiel, nacida en 2012, y Daniel Nicolás, en 2014, con un esquema que permitiría alternar fines de semana y realizar viajes internacionales sin restricciones.

Otro de los puntos mencionados es una cláusula que impediría a ambos padres emitir comentarios negativos del otro, ya sea en público o frente a sus hijos. También trascendió que Padrón estaría pidiendo que Vale cubra los gastos legales de ambos y que el documento fue firmado desde el 25 de septiembre, aunque presentado semanas después.

“Lo único que me importa son mis hijos”

En su mensaje, Vale hizo hincapié en que su prioridad es el bienestar emocional de sus hijos.

“Yo tengo un gran ejemplo para estas cosas. Primero mis padres, que cuando se divorciaron nunca fue un escándalo. Luego Lucero y Mijares, a quienes amo y respeto profundamente. Y se los dije: ‘ustedes son el mejor ejemplo de cómo una familia se debe divorciar: sin escándalos, sin hacerle daño a sus hijos'”.

“Vamos a ser honestos: no importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien, es lo único que me importa en la vida. Y estoy dispuesta a todo por mis hijos”, puntualizó.

Agregó que, pese a la separación, la familia ha realizado viajes juntos durante el año y que su intención es mantener un ambiente de armonía.

“Lo único que le pedí a Otto desde un inicio fue proteger a nuestros hijos, creo que en eso estamos en el mismo canal. Hemos hecho viajes juntos este año como familia. Porque no importa lo que haya pasado entre nosotros: no pondré a la mujer primero, sino a la mamá. Como mujer me curaré yo después, me estoy cuidando, estoy saliendo, pero primero soy mamá.

“Es por eso que voy a seguir tratando que siempre la familia esté unida. Siempre seguir conviviendo con Otto para que mis hijos puedan seguir viviendo esto de la mejor manera. Sé que es rarísimo que una pareja que se esté separando trate de seguir juntos“, indicó.

La actriz también compartió que el momento en que su hija, quien ya utiliza redes sociales, se enteró de la noticia fue particularmente difícil.

Posteriormente, leyó un comunicado oficial en el que confirmó que tanto ella como Padrón se comprometen a llevar el proceso de forma privada y pacífica, y agradeció al padre de sus hijos por los años compartidos.

“Otto, el padre de mis hijos, te agradezco lo compartido y le deseo lo mejor, siempre. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy, la misma de siempre, pero con más sabiduría y un camino para seguir creciendo”.

Un capítulo que llega a su fin

Angélica Vale y Otto Padrón iniciaron su relación en 2011 y se casaron poco después en una boda celebrada en la Ciudad de México. Tras 14 años juntos y dos hijos en común, la pareja pone fin a una etapa significativa de sus vidas.

De acuerdo con personas cercanas, Vale, quien este martes 11 de noviembre cumple 50 años, se encuentra tranquila, enfocada en su familia y sus próximos proyectos profesionales, algo que ella misma corroboró en su video.

