China censuró las aplicaciones más populares de citas románticas para homosexuales

Las dos aplicaciones más populares en China, para reencuentros amorosos entre parejas del mismo sexo fueron removidas tanto de Apple como de Android por decisión de la autoridad del ciberespacio.

Blued y Finka propiedad de Newborn Town desaparecieron de la tienda de aplicaciones por orden del principal órgano estatal encargado de regular el contenido en internet.

“Por una orden de la Administración del Ciberespacio de China (ACC), hemos removido estas aplicaciones de las tiendas de China”, dijo a AFP un portavoz de Apple. “Seguimos la ley en los países donde operamos”, agregó el portavoz.

Eliminadas desde el fin de semana

Los usuarios notaron que la versión completa de cada una de las aplicaciones dejaron de estar accesibles para nuevas descargas desde el fin de semana (8 y 9 de noviembre). Las personas que ya tenían la aplicaciones en sus teléfonos móviles, lograron seguir navegando.

Además, la versión exprés o reducida de Blued sigue disponible para descargar en las tiendas de aplicaciones, tanto para Apple como Android. Y fuera de China existe la versión internacional de Blued, conocida como HeeSay.

Disminuye espacios seguros de socialización

Las organizaciones de derechos LGBTQ no están de acuerdo con la eliminación de las aplicaciones, ya que esto disminuye los pocos espacios seguros de socialización digital existentes para la comunidad y contribuyen a un mayor aislamiento y vulnerabilidad.

Blue fue lanzada en 2012 y se convirtió en la aplicación de citas más populares, alcanzando hasta 60 millones de usuarios, describió Reuters. Blue no solo era una app para parejas del mismo sexo, también incluía servicios como educación sobre salud sexual y campañas de prevención del VIH. Blue se extendió a sudeste asiático, América Latina y Europa

Finka fue fundada en 2019 y se distingue por captar a un público más joven que busca una relación sentimental. Finka solo está en China, fue comprada por BlueCity en 2020 por unos $33 millones de dólares.

En 2022, la aplicación de citas para personas del mismo sexo, Grindr fue removida de las tiendas digitales como parte de una campaña de depuración de la misma administración.

Con información de DW

Sigue leyendo: