XChat: la nueva app de Elon Musk que promete revolucionar la mensajería y desafiar a WhatsApp

Durante su más reciente participación en el podcast The Joe Rogan Experience, Elon Musk anunció oficialmente el lanzamiento de XChat, una nueva función de mensajería cifrada integrada en la plataforma X (antes Twitter) que busca competir directamente con WhatsApp y Telegram.

De acuerdo con CoinDesk, el empresario explicó que el sistema fue “reconstruido desde cero” e incorpora un tipo de cifrado punto a punto similar al de Bitcoin, con el objetivo de garantizar privacidad total entre los usuarios.

Una apuesta que amplía la visión de X como superapp

Según Gulf News, XChat estará disponible inicialmente para los suscriptores de pago de X, y más adelante se lanzará como una aplicación independiente. Musk aseguró que esta herramienta marca “un nuevo estándar en la comunicación digital”, al permitir que los usuarios se conecten sin necesidad de vincular un número telefónico y con la promesa de mantener las conversaciones completamente seguras.

🚨ELON MUSK lo revela:



XCHAT utiliza el mismo estilo de encriptación que Bitcoin 🤯



Durante su charla con Joe Rogan, Elon explicó que la mensajería de X usa un sistema peer-to-peer con cifrado inspirado en Bitcoin, lo que la hace extremadamente segura 🔒⚡️



Además, no tiene… pic.twitter.com/vsuv3JbRTR — tododecripto.eth (@tododecripto) November 2, 2025

El anuncio refuerza la estrategia de Musk de convertir X en una “superapp” que combine mensajería, pagos y entretenimiento. De acuerdo con Social Media Today, XChat permitirá enviar mensajes de texto, realizar videollamadas, compartir archivos de gran tamaño y utilizar chats efímeros.

Musk señaló que el proyecto apunta a “crear un ecosistema de comunicación y transacción unificado”, inspirado en el modelo de plataformas como WeChat pero con un enfoque descentralizado.

Además, XChat integrará funciones como mensajes que desaparecen, cifrado automático en todas las conversaciones y soporte multimedia avanzado. Musk adelantó que el servicio formará parte del conjunto de herramientas Premium de X, donde planea incorporar más adelante funciones de pagos y compras directas dentro de los chats.

Privacidad, innovación y escepticismo técnico

Aunque el anuncio ha despertado entusiasmo, varios expertos en seguridad digital han pedido cautela sobre la naturaleza del cifrado. Según CoinDesk, Musk no ha detallado cómo funcionará el sistema ni qué algoritmos empleará, por lo que no está confirmado que sea de extremo a extremo (E2E). Analistas señalan que el término “similar al de Bitcoin” podría referirse más a una arquitectura descentralizada que a un protocolo de cifrado tradicional.

Otro punto de debate es la verificación de identidad. Al eliminar el requisito de un número telefónico, XChat promete mayor anonimato, pero plantea dudas sobre cómo evitar cuentas falsas o automatizadas. Aun así, Musk defendió la propuesta afirmando que se basa en “un sistema de confianza criptográfica que devuelve el control al usuario”.

Aunque aún se desconoce la fecha exacta de lanzamiento, Musk afirmó que las pruebas internas ya están en marcha y que la aplicación estará disponible para todos los usuarios en 2026. Según Gulf News, XChat forma parte del plan de evolución de X hacia un entorno integral que prioriza la privacidad, la velocidad y la independencia tecnológica.

Continúa leyendo:

WhatsApp trabaja en una herramienta para intercambiar mensajes con otras apps

Esta es la nueva herramienta de WhatsApp que te permite liberar espacio sin eliminar chats por completo

WhatsApp trabaja en una herramienta que limitará los mensajes a contactos que no responden





