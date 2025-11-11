Mexicano David Rodríguez anota golazo digno del Premio Puskás de chilena bajo la nieve [Video]

El jugador mexicano David Rodríguez anotó su segundo gol del partido en el sexto minuto de la prórroga y el Atlético Ottawa conquistó la North Star Cup de la Liga Premier de Canadá en una tormenta de nieve la noche del domingo, imponiéndose 2-1 ante el campeón vigente Cavalry FC de Calgary.

“Nunca voy a olvidar esta noche. Solo quiero agradecer a todas las personas que vinieron esta noche”, declaró Rodríguez, el atacante mexicano que vio nieve por primera vez este año.

El campo del estadio TD Place quedó cubierto por una intensa nevada, y se utilizaron quitanieves para despejar la cancha antes del tiempo extra.

“Eso no fue un partido, fue una batalla”, comentó el técnico de Cavalry, Tommy Wheeldon Jr.

Golazo de chilena de David Rodríguez

David Rodríguez nacido en San Luis Potosí, se llevó los reflectores gracias a una soberbia definición de chilena, que le dio la vuelta al mundo y se volvió viral.

Todo ocurrió al minuto 33, cuando, tras una serie de rebotes en el área, el jugador se lanzó ante la mirada de los defensores y colocó el balón en las redes, desatando la locura.

WHAT. A. GOAL. 🤯



ATLETICO OTTAWA TIE THE GAME ON AN ABSOLUTELY INSANE BICYCLE KICK IN THE SNOW ❄️😱#CPL pic.twitter.com/A4lZW15ENb — TSN (@TSN_Sports) November 9, 2025

Se espera que, con sus actuaciones, ambos se encuentren en el radar del Atlético de San Luis, equipo del que forma parte el Atlético Ottawa, junto con el Atlético de Madrid.

