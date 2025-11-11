Novia del futbolista camerunés Moumi Ngamaleu lo sorprende en plena infidelidad [VIDEO]

Un escándalo sentimental ha estado en tendencia en las últimas horas en el mundo del fútbol. El futbolista camerunés Nicolás Moumi Ngamaleu, actual jugador del Dinamo de Moscú, fue sorprendido por su novia en pleno acto de infidelidad.

La pareja de Ngamaleu es una influencer rusa llamada Nikki Sey. La creadora de contenido sorprendió al futbolista dentro de su domicilio en un acto de infidelidad con otra mujer.

Sey no solo optó por grabar y difundir el video en redes sociales, sino que terminó llamando a la Policía para que la ayudara a entrar a la casa en la que ambos convivían.

Medios de comunicación rusos reportaron que Nikki acudió al apartamento acompañada de una amiga debido a las sospechas que tenía en cuanto a la fidelidad del jugador camerunés.

En la secuencia que se volvió viral, se puede apreciar el momento en el que Sey intentó abrir la puerta. No obstante, Ngamaleu se negó y puso como excusa que estaba recibiendo la visita de un familiar.

Minutos después, la Policía hizo acto de presencia y lograron que Nikki pudiese acceder a la vivienda. Dentro encintaron a otra mujer. El clip muestra al futbolista vestido con un short de Camerún.

También se aprecia el momento en el que el jugador discute con los agentes. Finalmente, la influencer rusa recogió sus pertenencias y abandonó el apartamento. Posteriormente, presentó una denuncia antes las autoridades.

Nicolas Moumi Ngamaleu nació el 9 de julio de 1994. Su carrera comenzó en el fútbol local, específicamente en el Musango Yaoundé, donde dio sus primeros pasos como juvenil.

En 2011 debutó profesionalmente con el Canon Yaoundé, uno de los clubes históricos de Camerún. Cinco años más tarde ya jugaba en Europa. El Rheindorf Altach de Austria fichó.

Durante dos temporadas demostró su valía y en 2017 lo contrató el BSC Young Boys de Suiza. Ahí vivió sus años más exitosos: ganó múltiples títulos de liga, disputó competiciones europeas como la Champions League y la Europa League.

En total, jugó más de 180 partidos con Young Boys. En septiembre de 2022, Ngamaleu dio un nuevo salto en su carrera al fichar por el Dinamo Moscú de la Premier League rusa. Su contrato con el club se extiende hasta junio de 2026.

Con la selección de Camerún debutó en 2015. Desde entonces ha sido convocado regularmente, acumulando más de 60 partidos con los “Leones Indomables”. Ha participado en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones (CAN) y fue parte del plantel que disputó el Mundial de Qatar 2022.