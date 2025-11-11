Nueva York: el tiempo para hoy martes 11 de noviembre

¿Qué ropa usar para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir será de 30ºF (-1ºC) de máxima y 30ºF (-1ºC) de mínima.

¿Va a llover? Entendemos que ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 65% durante el día y del 6% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 71% en el transcurso del día y del 14% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 18.64 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:38 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:42 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 43 y los 50 grados Fahrenheit (6 y 10 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 15% por la mañana, 6% por la tarde y 15% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.