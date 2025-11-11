Respondiendo a la creciente crisis de hambre

Con la incertidumbre en torno a los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, anteriormente conocido como Cupones de Alimentos) justo cuando comienza la temporada navideña, nuestro personal en Caridades Católicas de Nueva York ya se está preparando para responder con compasión y urgencia. Cada día escuchamos de vecinos preocupados que dependen de SNAP para alimentar a sus familias.

“Es profundamente preocupante ver a tantos hogares que dependen de SNAP enfrentarse ahora a la incertidumbre de no saber de dónde vendrá su próxima comida,” dijo Lakisha Morris, Directora de Estabilidad Alimentaria y de Vivienda en Catholic Charities Community Services. “Nadie debería tener que experimentar este tipo de miedo o inestabilidad. El acceso a alimentos nutritivos no es un privilegio, es un derecho humano.”

Sabemos que las próximas semanas traerán un aumento en la necesidad, especialmente con la llegada del Día de Acción de Gracias. Para garantizar que nadie pase hambre, Caridades Católicas está:

• Ampliando las distribuciones de alimentos en nuestras despensas y centros comunitarios en toda Nueva York para que las familias puedan seguir poniendo comida en la mesa.

• Movilizando a nuestros trabajadores sociales y voluntarios para ayudar a las familias a enfrentar esta crisis y conectarlas con recursos de emergencia.

• Colaborando con parroquias y agencias locales para llegar a quienes se verán más afectados por la suspensión de los beneficios.

Juntos podemos apoyar a quienes se ven afectados por esta crisis y asegurar que cada familia experimente la dignidad y la esperanza que merece.