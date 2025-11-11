Sindicato de cocheros de Central Park demanda a defensores de animales por “difamación”

El sindicato que representa a los cocheros de Central Park presentó una demanda multimillonaria contra el grupo de defensa de los animales NYCLASS, a quien acusa de llevar a cabo una presunta campaña de difamación destinada a eliminar la industria de carruajes de caballos en Nueva York, informó The Post.

Según la demanda presentada el lunes ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, la organización habría difundido “mentiras maliciosas y desinformación” durante décadas, incluyendo supuestas afirmaciones falsas sobre la muerte de varios caballos que trabajaban en la ciudad.

John Samuelsen, presidente internacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte, declaró a The Post que la organización sin fines de lucro ha “demonizado a toda una clase de trabajadores, en su mayoría inmigrantes que llegaron a Nueva York en busca del sueño americano, acusándolos de maltratar animales, y eso es absolutamente falso”.

El sindicato alegó que NYCLASS manipuló información sobre la muerte de Lady y Aysha, dos yeguas que fallecieron en 2025 y 2020, respectivamente.

Los registros médicos citados en la demanda indican que Lady murió por causas naturales y Aysha por una enfermedad no detectada, aunque los activistas alegaron que ambas muertes fueron producto de negligencia de los cocheros, según documentos judiciales obtenidos por The Post.

Actualmente el Ayuntamiento considera la llamada Ley Ryder, que busca eliminar gradualmente los carruajes de Central Park.

En septiembre, el alcalde saliente Eric Adams respaldó la medida mediante una orden ejecutiva y señaló que los carruajes eran “cada vez más incompatibles” con la seguridad urbana tras incidentes en los que caballos se desbocaron durante el verano.

El sindicato reclama hasta $1 millón de dólares en daños y perjuicios. Foto: Kathy Willens / AP

Por su parte, Edita Birnkrant, directora ejecutiva de NYCLASS, argumentó en declaraciones a The Post que los incidentes con caballos en la ciudad justifican la prohibición.

“Durante años, los neoyorquinos han visto caballos desplomarse e incluso morir en nuestras calles, asustarse y correr desbocados en el tráfico, chocar contra coches e herir a personas”, dijo.

Birnkrant también señaló que encuestas recientes muestran que la mayoría de los neoyorquinos apoyan eliminar los carruajes del centro de la ciudad.

En la demanda, el sindicato también acusó a NYCLASS de difundir información falsa sobre supuestas ventas de caballos de carruaje a mataderos, incluyendo el caso del caballo Bernard, encontrado en una subasta en 2024.

“NYCLASS afirma de manera falsa y maliciosa que cualquier problema que tenga un caballo es resultado de los cocheros, ignorando flagrantemente la evidencia médica y los hechos contrarios para engañar al público y destruir la capacidad de los cocheros de ganarse la vida”, señala la demanda.

El sindicato, que reclama hasta $1 millón de dólares en daños y perjuicios por interferencia tortuosa con la industria y la atracción turística, criticó lo que considera intereses inmobiliarios detrás de NYCLASS.

Según documentos citados por The Post, la organización sin fines de lucro ha promovido la idea de que la eliminación de los carruajes podría generar ganancias significativas para la venta de los establos en Manhattan, con ingresos fiscales proyectados cercanos a los $2 millones de dólares.

