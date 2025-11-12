Avanza en el Congreso la iniciativa para publicar los documentos del caso Epstein

La petición para forzar la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein alcanzó este miércoles el número necesario de firmas apenas minutos después de que la congresista Adelita Grijalva jurara su cargo.

Grijalva, demócrata por Arizona, firmó el documento en el pleno justo tras asumir el escaño que ocupó su padre, mientras dos supervivientes de Epstein observaban desde la galería.

“Esta misma mañana, los demócratas publicaron más correos que demuestran que el presidente Trump sabía más sobre los abusos de Epstein de lo que había reconocido. Ya es hora de que el Congreso retome su papel de contrapeso a esta administración y luche por el pueblo estadounidense”, expresó en su primer discurso, según The Hill.

La legisladora añadió que “la justicia no puede esperar ni un día más”, en referencia al proyecto que busca obligar al fiscal general a divulgar documentos y registros no clasificados sobre Epstein, su exsocia Ghislaine Maxwell y otras personas vinculadas a sus delitos.

La propuesta también contempla la censura de información que identifique a víctimas o incluya material de abuso sexual infantil.

La petición fue impulsada por el republicano Thomas Massie, de Kentucky, y el demócrata Ro Khanna, de California. Además de Grijalva, cuenta con el apoyo de todos los demócratas y de cuatro republicanos: Massie, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert y Nancy Mace.

Aunque el proyecto ya tiene los respaldos necesarios para avanzar, su futuro sigue siendo incierto. Antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump, deberá superar una votación en la Cámara y otra en el Senado, controlado por los republicanos.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a The Hill que firmar la petición sería visto como “un acto muy hostil hacia la administración”.

Aun así, el debate volvió a intensificarse después de que el Comité de Supervisión de la Cámara difundiera nuevos correos electrónicos atribuidos a Epstein, en los que se insinuaba que Trump conocía los abusos.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, calificó la iniciativa como “irrelevante”, alegando que el comité ya investiga el caso de forma independiente.

