Adelita Grijalva finalmente asume su escaño en el Congreso tras 50 días de bloqueo

Después de 50 días de espera, Adelita Grijalva finalmente juró este miércoles como miembro de la Cámara de Representantes por Arizona, poniendo fin al bloqueo que había retrasado su ingreso al Congreso y allanando el camino para la votación sobre la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein.

El juramento, celebrado durante la sesión en la que la Cámara votó la reapertura del gobierno, marcó el final de un prolongado impasse que impidió a la legisladora electa ejercer el puesto ganado en las urnas.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, había decidido posponer la ceremonia mientras persistía el cierre federal, una decisión que generó fuertes críticas de la bancada demócrata.

Grijalva, de 55 años, llega al Congreso tras haber triunfado en una elección especial en Arizona con más del 70 % de los votos frente al republicano Daniel Butierez.

La nueva representante ocupará el escaño que perteneció a su padre, el fallecido congresista Raúl Grijalva, histórico líder progresista y figura influyente del Partido Demócrata.

Su llegada también cierra el episodio judicial iniciado por el fiscal general de Arizona, quien demandó al Congreso por el retraso en su toma de posesión, una causa que ahora queda sin efecto.

Clave para la votación sobre Epstein

La llegada de Grijalva no solo pone fin a una disputa política, sino que también adquiere relevancia en un momento clave para el futuro de una iniciativa sobre el caso Jeffrey Epstein.

Su voto será decisivo para alcanzar los 218 apoyos necesarios que permitan forzar una votación en la Cámara sobre la divulgación completa de los archivos relacionados con el escándalo del magnate fallecido.

“Ya es hora de que el Congreso recupere su papel de control y equilibrio sobre esta administración”, declaró la representante al confirmar su respaldo a la moción. “Por eso firmaré la petición de destitución ahora mismo para que se publiquen los archivos de Epstein; la justicia no puede esperar ni un día más”, añadió.

Los demócratas acusan al presidente de la Cámara, Mike Johnson, de intentar frenar la investigación para proteger a figuras cercanas al presidente Donald Trump. Johnson, sin embargo, sostiene que la demora en juramentar a Grijalva no estuvo relacionada con Epstein, sino con la falta de acuerdo en el Senado sobre la reapertura del gobierno.

