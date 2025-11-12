El tiempo de hoy en Nueva York para este miércoles 12 de noviembre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir por las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) y una mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 41ºF (5ºC) de máxima y 41ºF (5ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 3% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 12% tras la caída del Sol.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:39 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:41 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos nubes escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 39 y los 54 grados Fahrenheit (4 y 12ºC).

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.