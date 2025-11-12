Flip Circus y Circus Vázquez regresan a Nueva York

Con una carpa que parece salida de un sueño, Flip Circus regresa a Nueva York para llenar de magia, risas y acrobacias las noches de otoño. El espectáculo creado por los hermanos Vásquez, una de las familias circenses más queridas del continente, vuelve con presentaciones en Queens hasta el 25 de noviembre, y en Brooklyn del 28 de noviembre al 14 de diciembre.

Y eso no es todo: su icónico Circus Vázquez también llegará a la ciudad y se levantará en el Citi Field en Queens del 21 de noviembre hasta el 14 de diciembre extendiendo la temporada de diversión para toda la familia.

“Flip nació durante la pandemia, fue como nuestro bebé. Los hermanos Vásquez quisimos crear un circo moderno, abierto a todo el mundo. No queríamos un espectáculo tradicional con un maestro de ceremonias, sino uno donde los artistas fueran los verdaderos protagonistas”, contó Alexa Vásquez, integrante de la familia y parte del equipo que da vida a este espectáculo.

Desde trapecistas rusos hasta malabaristas latinoamericanos, Flip Circus reúne talentos de todo el mundo bajo una misma carpa. “Reunimos artistas de diferentes países, y lo más bonito es ver cómo convivimos y aprendemos unos de otros. Cada función es un intercambio cultural que el público también siente”, explicó Vásquez.

El espectáculo se distingue por su estilo cercano y su energía contagiosa. “Nos gusta interactuar con la audiencia, sentir su emoción, escuchar sus aplausos. La gente del Bronx, por ejemplo, es una de las más alegres y participativas. Nos encanta presentarnos allí porque se siente una conexión real con la comunidad”, dijo.

Toque cinematográfico

Además de las acrobacias, la música en vivo le da un toque cinematográfico al ambiente. “La orquesta toca en directo durante todo el espectáculo, lo que hace que la experiencia sea aún más intensa. Es un espectáculo para todos los sentidos”, comentó Vásquez.

La historia de los hermanos Vásquez es una de legado y pasión. “Hoy somos siete hermanos, cinco hombres y dos mujeres, que seguimos su camino. Cada uno tiene un papel distinto, algunos manejan la producción, otros estamos en la pista, pero todos compartimos el mismo amor por el circo”, dijo Alexa Vásquez, quien su padre es parte de los fundadores de la familia circense.

Esa mezcla de modernidad y herencia familiar es la clave de su éxito. “Mi papá está a cargo del marketing, yo participo en la producción y también subo a la pista. Es una vida de mucho trabajo, pero el circo nos une, es lo que somos”, agregó.

Con Flip Circus, la familia ha logrado atraer nuevas generaciones sin perder su esencia. “El circo vive gracias a los niños. Ellos son los que mantienen viva la magia, con su imaginación y su risa. Ver sus caritas de asombro, escuchar cómo se emocionan, eso es lo que nos impulsa a seguir”, explico Alexa Vásquez.

Para Alexa, Flip Circus es más que un espectáculo: es un respiro de la rutina. “Invito a las familias a venir con la mente abierta, a dejar por dos horas los teléfonos y las pantallas. Aquí todo es real: los artistas vuelan sobre tu cabeza, los malabaristas están a pocos metros, la música te envuelve. Es una experiencia que se vive con el corazón. Queremos que la gente venga a reír, a emocionarse, a recordar lo bonito que es compartir tiempo en familia. El circo es alegría, tradición y unión”, concluyó Alexa.

on su mezcla de música, acrobacias y encanto clásico, Flip Circus y Circus Vázquez prometen una temporada inolvidable en Nueva York. Para boletos e información, visite: http://www.flipcircus.com/ o tickets.circusvazquez.com/locations.