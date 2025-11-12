La nueva herramienta de Google Maps que permitirá ver la carretera en tiempo real 

Google ha dado un paso más hacia la conducción asistida con inteligencia artificial. Su aplicación de navegación, Google Maps, incorporará una innovadora función que permitirá “ver” la carretera en tiempo real.

La herramienta, llamada Live Lane Guidance o Indicador de Carril en Vivo, promete ofrecer una experiencia de conducción más precisa y segura, especialmente en autopistas y vías de varios carriles.

Así funcionará el nuevo “Live Lane Guidance”

De acuerdo con Android Central, la nueva función combinará el uso de cámaras del vehículo, sensores y el sistema de inteligencia artificial Gemini para interpretar lo que ocurre frente al coche.

La herramienta hará uso del sistema de inteligencia artificial Gemini. Crédito: 1000 Words | Shutterstock

De esta manera, Google Maps no solo mostrará la ruta en pantalla, sino que podrá detectar el carril exacto por el que se circula, reconocer marcas viales y señales, y sugerir con antelación cuándo es necesario cambiar de carril o tomar una salida.

Según el mismo medio y otros medios especializados, Google Maps aprovechará el hardware de los vehículos con sistema Google built-in (la versión de Android Automotive integrada en autos nuevos) para analizar el entorno mediante visión computacional.

Esto significa que el mapa será capaz de ofrecer indicaciones dinámicas y contextuales, adaptadas a las condiciones reales de la vía.

Por ejemplo, si el conductor se aproxima a una salida de autopista o a una bifurcación, la app mostrará una vista visual y por voz que indicará exactamente cuál es el carril correcto. Este tipo de ayuda es especialmente útil en zonas donde las rutas se dividen o confluyen con poco margen de maniobra, algo habitual en carreteras de Estados Unidos y Europa.

Dónde estará disponible primero

En esta primera etapa, la función se desplegará de manera limitada. De acuerdo con Android Central, Estados Unidos y Suecia serán los dos primeros países en probar el sistema, con el Polestar 4 como vehículo pionero. Posteriormente, se espera que otros modelos con sistema Google integrado, como Volvo, Renault o Honda, reciban la actualización en los próximos meses.

Aunque aún no hay una fecha confirmada para su llegada a todos los usuarios, los ingenieros de la compañía adelantaron que la expansión global dependerá del soporte técnico de cada fabricante y de la compatibilidad de cámaras y sensores.

