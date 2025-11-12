Mega Millions: el bote sube a $965 millones tras 40 sorteos sin ganador

El bote de Mega Millions continúa creciendo y mantiene en vilo a millones de jugadores en todo Estados Unidos. Tras el sorteo del martes, en el que nadie logró acertar los 6 números ganadores, el premio mayor aumentó a $965 millones de dólares para el próximo sorteo del viernes, informaron los organizadores del popular juego multijurisdiccional.

Los números seleccionados el martes por la noche fueron 10, 13, 40, 42 y 46, con la Mega Bola dorada número 1. Aunque ningún boleto coincidió con la combinación completa, 3 jugadores se llevaron el segundo premio del sorteo: uno ganó $5 millones y los otros 2 obtuvieron $3 millones cada uno.

Con este resultado, Mega Millions alcanza su 40º sorteo consecutivo sin un ganador del premio mayor, un hecho sin precedentes en la historia del juego. El último boleto ganador del jackpot fue vendido el 27 de junio, lo que marca una racha de más de 4 meses sin que nadie acierte todos los números.

El 8° premio más grande en la historia de Mega Millions

El monto estimado del bote actual, $965 millones, representa el 8° premio más grande desde que Mega Millions comenzó en 2002. En caso de que un solo ganador reclame el jackpot el viernes y opte por el pago en efectivo, recibiría aproximadamente $ 445,3 millones antes de impuestos.

A lo largo del año, ya se han entregado 4 premios mayores, pero ninguno tan grande como el que está en juego esta semana. De no haber un ganador el viernes, el bote podría superar la marca de los $1,000 millones, un umbral simbólico que el juego ha alcanzado en siete ocasiones previas.

Mega Millions es, junto a Powerball, una de las 2 loterías interestatales más populares de EE.UU., con participación en 45 estados, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El récord histórico sigue en Florida

Aunque la cifra actual es impresionante, el bote de este viernes aún no figura entre los 10 más altos en la historia de las loterías estadounidenses. Sin embargo, dentro de la propia historia de Mega Millions, se ubica en el puesto número ocho.

El récord absoluto del juego fue de $1,600 millones, entregado a un solo ganador en Florida en agosto de 2023. Otros premios históricos incluyen el jackpot de $1,537 millones ganados en Carolina del Sur en 2018 y el de $1,348 millones reclamados en Maine en enero de 2023.

En diciembre pasado, un jugador afortunado obtuvo un premio de $1,269 millones antes de impuestos, uno de los últimos botes multimillonarios entregados por Mega Millions.

Muchos tienen puestas sus esperanzas en que la suerte les favorezca y sean los ganadores del máximo premio del Mega Millions. (Foto: Bebeto Matthews/AP)

Probabilidades, cambios y nuevos precios

A pesar de los montos astronómicos, las probabilidades de llevarse el premio mayor siguen siendo mínimas: 1 en 290,5 millones. Las posibilidades de ganar cualquier tipo de premio son mucho más favorables, de 1 en 23, lo que explica por qué muchos jugadores obtienen pequeños montos, aunque nadie logre el jackpot principal.

En abril de este año, Mega Millions implementó cambios en su estructura de juego, duplicando el precio del boleto, que ahora cuesta $5 por jugada, pero ofreciendo ligeras mejoras en las probabilidades de ganar y un sistema ampliado de multiplicadores que pueden aumentar las ganancias (2x, 3x, 4x, 5x y 10x).

De acuerdo con los organizadores, la mitad de las ganancias de cada boleto vendido permanece en el estado donde fue adquirido, destinándose a programas educativos, comunitarios o de infraestructura, dependiendo de la legislación local.

Un año récord para las loterías estadounidenses

El 2025 está marcando un año excepcional para las grandes loterías del país. En septiembre, 2 jugadores de Powerball en Missouri y Texas compartieron un premio de casi $1,800 millones, uno de los mayores botes de la historia en EE.UU.

La creciente atención hacia estos sorteos multimillonarios refleja un fenómeno social recurrente: cada aumento del premio atrae a millones de nuevos jugadores que buscan la oportunidad, por pequeña que sea, de cambiar su vida. Según estudios de la propia industria, los sorteos que superan los $500 millones multiplican la venta de boletos hasta por 10 en los días previos al sorteo.

Cómo y cuándo jugar

El próximo sorteo de Mega Millions se realizará el viernes 14 de noviembre a las 23 horas (ET). Los boletos pueden adquirirse hasta poco antes del inicio del sorteo en tiendas autorizadas o plataformas digitales oficiales.

Los premios deben reclamarse a través de las oficinas estatales de lotería y están sujetos a impuestos federales y, en la mayoría de los casos, estatales. Algunos estados permiten que los ganadores permanezcan en el anonimato, aunque otros exigen que su identidad sea revelada públicamente.

Si el viernes alguien logra acertar los 6 números, pondrá fin a una racha histórica y se convertirá en uno de los ganadores más ricos en la historia de Mega Millions. De lo contrario, el bote seguirá creciendo y podría superar los $1,000 millones, un hito que sin duda volverá a encender la fiebre por la fortuna.

