3 cambios en las reglas de la lotería que aumentan tus probabilidades de ganar

Jugar a la lotería Mega Millions podría ser un poco menos improbable de lo que solía ser. Desde el 8 de abril de 2025, el popular sorteo implementó nuevas reglas que no solo elevan los premios, sino que también mejoran ligeramente las probabilidades de ganar, atrayendo a más jugadores con la promesa de recompensas más grandes y frecuentes.

1. Premios mayores que crecen más rápido

Uno de los cambios más llamativos es el incremento en el monto inicial del premio mayor, que pasó de $20 a $50 millones de dólares.

Esto significa que los premios mayores comenzarán en cifras más altas y aumentarán con mayor rapidez entre sorteos, lo que podría generar más oportunidades de ganar grandes sumas a lo largo del año.

2. Aumentan los premios mínimos

Además de los premios mayores más altos, los premios secundarios también se fortalecieron.

El premio mínimo para quienes aciertan solo la bola dorada (Mega Ball) subió de $2 a entre $10 y $50 dólares, mientras que quienes acierten las cinco bolas blancas sin la Mega Ball ahora recibirán entre $2 y $10 millones de dólares, en lugar del millón fijo que se otorgaba anteriormente.

3. El precio del boleto sube, pero ahora tiene multiplicador

El tercer cambio importante es el aumento en el precio de los boletos, que pasaron de costar $2 a $5 dólares.

Sin embargo, cada boleto ahora incluye un multiplicador aleatorio que puede ser de 2X, 3X, 4X, 5X o hasta 10X, lo que permite que los premios secundarios vayan desde $10 hasta $10 millones de dólares.

Estas modificaciones también ajustaron las probabilidades: ahora hay una posibilidad de 1 en 23 de ganar cualquier premio (antes era de 1 en 24) y una de 1 en 290,472,336 de ganar el premio mayor (ligeramente mejor que la anterior de 1 en 302,575,350).

Esto se debe a que el número de Mega Balls se redujo de 25 a 24, lo que mejora ligeramente las posibilidades de los jugadores.

Aunque estos cambios hacen que sea un poco más factible ganar algún premio, los expertos recuerdan que las probabilidades siguen siendo extremadamente bajas y aconsejan jugar con moderación.

También recomiendan que, si alguien llega a ganar un premio grande, lo mantenga en reserva y evite decisiones apresuradas, ya que muchos ganadores han terminado perdiendo su fortuna rápidamente.

