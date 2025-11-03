¿Quieres asegurarte de ganar el premio mayor de Mega Millions? Aquí la cantidad de boletos que tendrías que comprar

El premio mayor de Mega Millions ha vuelto a dispararse. Con una bolsa estimada en $800 millones de dolares, el sorteo de este martes se ubica entre los más grandes de la historia del popular juego multietatal. Específicamente, se trata del noveno premio más alto jamás registrado en Mega Millions y el décimo noveno entre los acumulados de Powerball y Mega Millions.

El último sorteo millonario en noviembre fue hace casi una década, lo que convierte a este en un evento poco común para los fanáticos de la suerte. Y, por supuesto, ha despertado la pregunta que todos se hacen cuando el premio crece tanto:

¿Hay alguna forma de asegurarte la victoria en el Mega Millions?

Tus probabilidades siguen siendo ínfimas… pero un poco mejores que antes.

Las posibilidades de ganar el premio mayor dependen únicamente de 2 factores: que compres un boleto y que aciertes los 6 números sorteados.

Nada más. Nada menos.

Hasta hace poco, las probabilidades eran aún peores. Este año, Mega Millions modificó su estructura de juego y el costo del boleto, lo que cambió ligeramente las matemáticas detrás del sorteo. Antes, tus probabilidades de ganar cualquier premio eran de 1 en 24, y las de llevarte el gran premio, de 1 en 302,58 millones.

Ahora, esas cifras mejoraron a 1 en 23 y 1 en 290,47 millones, respectivamente. ¿Una mejora? Sí. ¿Suficiente para ilusionarse? No tanto.

Estrategias “mágicas” que no funcionan (aunque muchos insistan) para ganar el Mega Millions

Cada vez que el premio mayor crece, resurgen teorías sobre cómo elegir los números ganadores: los llamados “números calientes” o “números fríos”, combinaciones basadas en fechas de cumpleaños o patrones matemáticos.

Algunos jugadores juran por el Sistema Delta Lotto, que promete reducir la cantidad de dígitos a elegir mediante cálculos simples. Pero los expertos en estadística coinciden: ninguno de estos métodos altera las probabilidades reales.

Incluso la inteligencia artificial ha entrado en juego. En Michigan, una mujer ganó $100,000 utilizando una app basada en IA para seleccionar sus números. Sin embargo, los matemáticos insisten en que eso fue pura coincidencia: la suerte sigue siendo el único factor determinante.

Entonces, ¿cuántos boletos tendrías que comprar para ganar?

De acuerdo con Andrew Perry, profesor de matemáticas del Springfield College, la única forma garantizada de ganar el premio mayor sería comprar todas las combinaciones posibles.

Y ahí empiezan los números verdaderamente descomunales.

Para cubrir todas las combinaciones de Mega Millions, exactamente 290.472.336, necesitarías adquirir un boleto para cada una.

Parece una locura, pero hagamos el cálculo.

Desde la renovación del juego, cada boleto cuesta $5.

Por lo tanto, comprar todas las combinaciones te costaría $1,452,361,680 (más de $1,450 millones).

Eso significa que incluso si ganaras los $800 millones del premio mayor actual, saldrías perdiendo más de la mitad del dinero invertido.

Y eso sin contar los impuestos federales y estatales, que reducirían aún más el monto neto a cobrar.

El valor en efectivo del premio, antes de impuestos, es de aproximadamente $334,1 millones, apenas una fracción del costo total de “asegurar” tu victoria.

La paradoja matemática de la fortuna

“Juegues como juegues, existe una alta probabilidad de perder todo tu dinero. Recomiendo a la gente no arriesgar dinero que no pueden permitirse perder”, advirtió el profesor Perry en entrevista con WWLP, cadena afiliada a Nexstar.

Aun así, más de 200 jackpots de Mega Millions han sido ganados por personas comunes que no compraron miles ni cientos de boletos, sino uno solo.

Es decir, la estadística no impide que alguien se convierta en multimillonario con una dosis de suerte y un billete de $5.

El próximo sorteo de Mega Millions será este martes a las 23 horas (ET), con otro programado para el viernes a la misma hora. Los boletos se venden en 45 estados, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

Puedes adquirirlos en tiendas autorizadas o a través de las plataformas digitales oficiales de cada estado participante.

Solo recuerda: por cada boleto, tus probabilidades siguen siendo las mismas que las del jugador detrás de ti en la fila.

Sigue leyendo:

* Mega Millions: los números más repetidos en 2025, mientras el pozo alcanza los $754 millones

* 3 cambios en las reglas de la lotería que aumentan tus probabilidades de ganar

* Estos son los números de la lotería que más se repiten