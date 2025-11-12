Roban por segunda vez la casa del futbolista Raheem Sterling mientras estaba con su familia

Los robos a las casas de deportistas de élite siguen estando a la orden del día. Este miércoles se conoció que Raheem Sterling sufrió un asalto en su residencia mientras compartía dentro de ella con su familia.

De acuerdo con ‘Daily Mail’, un grupo de encapuchados entró en la vivienda en Berkshire, a las afueras de Londres, durante la tarde del pasado sábado. Un portavoz de la familia fue quien dio a conocer el hecho a los medios británicos.

“Podemos confirmar que Raheem Sterling fue víctima de un allanamiento en su hogar este fin de semana. También podemos confirmar que él y sus hijos estaban presentes en casa en ese momento”, informó.

“Aunque se trata de la máxima violación de la privacidad y la seguridad, estamos agradecidos de poder confirmar que él y sus seres queridos están a salvo”, añadió el portavoz.

Según el citado medio, Sterling se enfrentó con la banda de ladrones usando un cuchillo de cocina con el objetivo de defender a sus hijos (Thiago y Thai Cruz) y su pareja.

Asimismo, el tabloide británico detalló que los ladrones se llevaron un botín de joyas y relojes que asciende a más de $300,000 dólares. Ahora, las autoridades locales han iniciado una investigación.

Se trata del segundo robo que sufre Raheem Sterling en casi tres años. Durante la disputa del Mundial de Qatar en 2022, el delantero tuvo que abandonar momentáneamente la concentración de Inglaterra.

Los ladrones sustrajeron joyas y relojes de lujo, con un botín estimado en más de $300,000 dólares. La casa estaba vacía en ese momento, lo que facilitó el acceso sin confrontación directa.



