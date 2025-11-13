Amazon despidió 660 trabajadores en Nueva York entre recortes masivos en EE.UU. por inteligencia artificial

Amazon despidió a 660 personas en Manhattan (NYC), según registros del Departamento del Trabajo del estado Nueva York (NYSDOL), en medio de miles de casos a nivel nacional.

La empresa confirmó que los recortes afectaron a nueve oficinas, exclusivamente a empleados corporativos, pero no se prevé el cierre de ninguna de las nueve oficinas de Nueva York que sufrieron despidos, destacó New York Post.

Dos sedes fueron las más afectadas por los recortes locales: las oficinas en 450 W. 33rd St. cerca de Hudson Yards, sufrieron 233 despidos; mientras que en la sede 424 Quinta Avenida -antigua tienda insignia de Lord & Taylor que Amazon compró en 2020 por $ 1 mil millones de dólares-, hubo 182 cesantías, según documentos presentados el lunes por el NYSDOL.

Según esos registros públicos, los recientes despidos de Amazon en la ciudad de Nueva York incluyen 91 en 410 Tenth Ave; 58 en 7 W. 34th St.; 41 en 330 W. 34th St.; 38 en 237 Park Ave.; nueve en 315 Park Ave. S.; siete en 215 Park Ave. S. y un empleado en 6 W. 35th St.

“Creo que la gran mayoría de estos recortes son despidos de personal tecnológico de Amazon, y Nueva York no se libró”, declaró Dan Ives, analista de Wedbush Securities. “La magnitud de los recortes de Amazon sigue siendo desconcertante, dada la competencia por el talento y la revolución de la IA (inteligencia artificial) en marcha”.

La tasa de desempleo ajustada estacionalmente para la ciudad de Nueva York fue de 4.9% en agosto de 2025. Esto representó un aumento de 0.1% con respecto a julio de 2025 y una disminución de 0.6% frente a agosto de 2024, según cifras oficiales.

Recortes laborales de Amazon en todo el país

A finales del mes pasado el gigante tecnológico con sede principal en Seattle anunció el despido de 14,000 empleados como parte de una reestructuración. La medida tenía como objetivo “reducir la burocracia, eliminar niveles jerárquicos y reasignar recursos para garantizar que estemos invirtiendo en nuestras apuestas más importantes”, escribió Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia del empleado, en una publicación el 28 de octubre.

“Algunos podrían preguntar por qué estamos reduciendo personal cuando la empresa está funcionando bien”, escribió Galetti. “Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet, y está permitiendo a las empresas innovar mucho más rápido que nunca.”

Según fuentes consultadas por Reuters, la compañía planea recortar un total de 30,000 puestos de trabajo corporativos en esta última ronda de despidos, lo que representa aproximadamente el 9% de su plantilla global en oficinas. The New York Times detalló que se espera que los despidos continúen en enero, después de la temporada de compras navideñas.

Amazon ha recortado decenas de miles de puestos de trabajo desde que Andy Jassy asumió la dirección de la compañía en 2021, sucediendo al multimillonario fundador Jeff Bezos.

En 2023 Amazon empleaba a 2,000 personas en el histórico edificio Lord & Taylor, donde la empresa tecnológica estableció su “Centro Tecnológico de Nueva York”. La torre de 11 pisos, de estilo neorrenacentista italiano, cuenta con una azotea ajardinada con árboles, un comedor interior e incluso un parque para perros.