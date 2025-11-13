Así puedes duplicar la pantalla de tu smartphone en una televisión: paso a paso 

Duplicar la pantalla del móvil en un televisor es una de esas funciones útiles que muchos usuarios pasan por alto. La mayoría de teléfonos actuales incluyen esta herramienta de forma nativa, y permite enviar videos, aplicaciones o juegos directamente al televisor sin usar cables ni instalar programas externos.

La función está presente tanto en Android como en iPhone, siempre que el televisor sea compatible con tecnologías inalámbricas modernas. En pocos segundos, ambos dispositivos pueden sincronizarse y compartir contenido en tiempo real.

Cómo duplicar la pantalla de Android e iPhone

En Android, la opción suele aparecer en el panel de accesos rápidos, visible al deslizar desde la parte superior. Dependiendo del fabricante, puede identificarse como Transmitir pantalla, Emitir, Pantalla inalámbrica o Smart View en el caso de Samsung. Al activarla, el teléfono busca automáticamente televisores que estén conectados a la misma red WiFi.

Los televisores más recientes ya incluyen tecnologías como Miracast, Chromecast integrado o compatibilidad nativa con AirPlay, lo que permite conectarse sin accesorios. Crédito: Shutterstock

En iPhone, el proceso es igual de sencillo. Basta con abrir el Centro de Control y tocar Duplicar pantalla. Para que el envío funcione, el televisor debe ser compatible con AirPlay o estar vinculado a un Apple TV, lo que permite que el contenido del móvil aparezca de forma instantánea y sin configuraciones adicionales.

Requisitos del televisor y opciones si no es compatible

Los televisores más recientes ya incluyen tecnologías como Miracast, Chromecast integrado o compatibilidad nativa con AirPlay, lo que permite conectarse sin accesorios. Sin embargo, los modelos más antiguos o sin funciones inteligentes pueden necesitar un dispositivo externo, como Chromecast, Roku o Fire TV Stick, para recibir la señal desde el móvil a través del puerto HDMI.

Tanto el teléfono como el televisor deben estar conectados a la misma red WiFi. Si alguno usa otro acceso o datos móviles, la búsqueda no funcionará. Además, una red saturada o inestable puede provocar cortes o retrasos entre el audio y la imagen.

Pasos para duplicar la pantalla paso a paso

En Android

Conecta el móvil y la TV a la misma red WiFi. Desliza desde la parte superior y abre el panel de accesos rápidos. Busca las opciones Transmitir, Emitir, Pantalla inalámbrica o Smart View. Selecciona tu televisor de la lista y acepta la conexión.

En iPhone

Asegúrate de que la TV sea compatible con AirPlay o esté conectada a un Apple TV. Conecta ambos dispositivos a la misma red WiFi. Abre el Centro de Control. Pulsa Duplicar pantalla y elige tu televisor.

Qué se puede enviar a la pantalla y posibles limitaciones

Una vez activada la duplicación, todo lo que aparece en el teléfono se reproduce en el televisor: videollamadas, juegos, documentos, presentaciones, aplicaciones o páginas web. Algunas plataformas de streaming, como YouTube o Netflix, incluso permiten usar el móvil como control remoto mientras el contenido se reproduce en la TV.

No obstante, ciertas aplicaciones pueden bloquear el mirroring por motivos de derechos de autor. En esos casos, la imagen puede aparecer en negro o mostrar un aviso de restricción, algo habitual en servicios que protegen contenido con DRM.

Continúa leyendo:

La función poco conocida en el smartphone que puede convertirlo en un router de Wi-Fi móvil

NFC: la práctica función de tu celular para pagos y conexión rápida; así se activa

Desmantelan banda británica que traficaba smartphones robados a China gracias a un iPhone





