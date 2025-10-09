Desmantelan banda británica que traficaba smartphones robados a China gracias a un iPhone 

Un simple iPhone robado se convirtió en la clave para desmantelar una de las mayores redes de contrabando tecnológico entre Reino Unido y Asia. De acuerdo con The Verge y la BBC, la Policía Metropolitana de Londres logró exponer una operación criminal que enviaba miles de teléfonos sustraídos desde territorio británico hacia China, donde eran revendidos a precios hasta diez veces mayores que en el mercado original.

Considerada la mayor operación policial contra el robo de móviles en la historia del Reino Unido, la investigación reveló que la organización podría estar detrás de casi el 40% de los teléfonos robados en Londres, una ciudad que concentra la mayoría de estos delitos en el país.

El iPhone que encendió las alarmas

Según el inspector Mark Gavin, el caso comenzó durante la Nochebuena, cuando una víctima rastreó su iPhone robado hasta un almacén cercano al aeropuerto de Heathrow. Al revisar el lugar, el personal de seguridad halló 894 teléfonos dentro de una sola caja, todos con destino a Hong Kong.

El iPhone fue localizado gracias a la función de localización que está integrado en cada aparato. Crédito: Shutterstock

Este hallazgo, descrito por la policía como un punto de inflexión, permitió identificar el método de envío de la banda y sus conexiones internacionales.

De acuerdo con la BBC, los agentes rastrearon envíos similares y realizaron análisis forenses que condujeron a la detención de tres sospechosos principales: dos hombres afganos y uno indio, todos acusados de conspiración para recibir y ocultar bienes robados. Durante las redadas, se recuperaron más de 2,000 teléfonos y se allanaron 28 propiedades en Londres y sus alrededores.

Un negocio millonario centrado en los iPhones

Según datos de la Policía Metropolitana citados por The Verge, los ladrones callejeros recibían alrededor de 300 libras por teléfono, mientras que los dispositivos se revendían en China por más de 5,000 dólares. Los iPhones eran especialmente buscados debido a su alto valor de reventa y a su capacidad para conectarse a internet sin las limitaciones impuestas por la censura del gobierno chino.

El comandante Andrew Featherstone explicó que el objetivo era “romper la cadena completa delictiva”, desde los pequeños robos hasta los grupos organizados que movían los dispositivos al extranjero. La operación resultó en 18 arrestos, con varios vehículos, equipos informáticos y sumas de dinero incautadas.

Un delito en ascenso y un desafío tecnológico

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, el robo de teléfonos se triplicó entre 2020 y 2024, pasando de 28,000 a más de 80,000 casos. Las zonas más afectadas son las áreas turísticas de Londres, como Westminster y el West End, donde los visitantes son blanco frecuente.

Según la ministra para la Policía y el Crimen, Sarah Jones, algunos delincuentes han abandonado el tráfico de drogas para dedicarse al robo de smartphones, un negocio “más lucrativo y menos riesgoso”.

Por su parte, el alcalde Sadiq Khan aseguró que se han desplegado 80 nuevos agentes para reforzar la vigilancia y pidió a las compañías tecnológicas que implementen sistemas que inutilicen los teléfonos robados.

