Brian Cashman revela interés de Yankees en lanzador japonés Tatsuya Imai

Los New York Yankees no cumplieron sus objetivos de campeonato en la temporada 2025 de MLB y por este motivo el gerente general Brian Cashman ya empieza a pensar en las piezas que pueden ayudar a llegar a la Serie Mundial del 2026.

Cashman dijo que su club está bien posicionado para sentar las bases de cara al invierno: “Me mantengo conectado por teléfono con otros clubes y agentes”. Y reconoció: “Recoges toda la información inicial [posible], pero parece que lo que suele suceder, pues eso va a tomar algún tiempo. Una vez que comencemos a dirigirnos a las Reuniones Invernales en Orlando, con suerte tendremos una definición bastante clara de lo que esté sucediendo”.

El gerente general asistente, Michael Fishman, el vicepresidente de desarrollo de jugadores Kevin Reese y el director de operaciones de béisbol Matt Ferry se encuentran entre los ejecutivos de los Yankees en Las Vegas.

Movimiento en el pitcheo abridor

Cashman buscará reforzar la rotación abridora, dado que Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt comenzarán la próxima temporada en la lista de lesionados. Cuando se le preguntó específicamente sobre Imai, un destacado derecho japonés, Cashman afirmó que a los Yankees les encantaría tener la oportunidad de competir por sus servicios.

“Hemos jugado en el mercado japonés en años anteriores, y tuvimos éxito con [Hideki] Matsui, [Hiroki] Kuroda y [Masahiro] Tanaka”, apuntó Cashman. “Pero eso fue hace demasiado tiempo. Hemos sido muy agresivos en ese mercado recientemente, pero nos quedamos cortos”.

El ejemplo más fresco es el derecho Yoshinobu Yamamoto; los Yankees supuestamente ofrecieron 10 años y $300 millones de dólares por Yamamoto, quien firmó con los Dodgers por 12 años y $325 millones de dólares.

Según se anunció esta semana, Imai está siendo colocado en el sistema de posta por los Leones de Seibu, para quienes registró efectividad de 1.92 en 162.2 entradas la temporada pasada.

“Estoy interesado en cualquier jugador de cualquier parte del mundo, incluido Japón, si es adecuado para nosotros”, dijo Cashman.

Tatsuya Imai, a 27-year-old RHP from Nippon Professional Baseball, will be posted this offseason, per the Saitama Seibu Lions.



Imai recorded a 1.92 ERA and struck out 178 batters in 163.2 IP during the 2025 season.



Once Imai’s posting window opens, teams will have 45 days to… pic.twitter.com/SWD1aTBqQc — MLB (@MLB) November 10, 2025

Interesados en volver a firmar a Cody Bellinger

Cashman reafirmó su interés en Bellinger, quien rechazó una opción de $25 millones de dólares para el 2026. Cashman afirma que anticipa que Bellinger “vaya a tener muchas opciones” en el mercado libre, lo que el agente Scott Boras también indicó durante una sesión con reporteros el miércoles.

“Fue una adición formidable para nosotros el año pasado”, reiteró Cashman. “Jugó un papel importante en la cantidad de éxito que terminamos teniendo. Nos encantaría que regresara con nosotros. Estaríamos mejor si podemos retenerlo, pero si no, tendremos que buscar formas alternas de llenar ese vacío y ver a dónde nos lleva eso”.

Y Cashman cerró. “Es bastante temprano en el proceso, pero lo he dicho antes y lo diré de nuevo: Por supuesto que nos gustaría que volviera”.

