¿Cuánto dinero reciben Shohei Ohtani y Aaron Judge por el premio al Jugador Más Valioso de MLB?

Las Grandes Ligas, a diferencia de lo que muchos fanáticos creen, no tienen un monto fijo estipulada para pagarle a Shohei Ohtani y Aaron Judge por ganar el premio MVP de la temporada 2025.

El galardón, otorgado por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), es un reconocimiento simbólico y no conlleva un premio económico por parte de MLB.

Sin embargo, el valor real del trofeo se refleja fuera del campo: un MVP se convierte en una marca más valiosa y multiplica sus ingresos a través de patrocinios, contratos y bonificaciones personales.

Impacto comercial del MVP

Ganar el premio al Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas incrementa de inmediato el atractivo de un pelotero para las marcas y agencias de representación.

Los acuerdos publicitarios, apariciones en eventos, ventas de camisetas y derechos de imagen suelen dispararse, generando ingresos que pueden oscilar entre decenas de miles y millones de dólares.

Además, el galardón influye directamente en la negociación de contratos futuros: un MVP tiene más poder para exigir mejores condiciones salariales tanto en arbitrajes como en la agencia libre.

Bonos y beneficios

Muchos contratos de la MLB incluyen cláusulas que premian el rendimiento individual. Ganar el MVP puede activar bonos de seis o siete cifras, dependiendo del acuerdo.

Además, la MLB y la Asociación de Jugadores suelen entregar anillos o trofeos conmemorativos, aunque su valor es más simbólico que económico. En algunos casos, estos premios también mejoran la proyección mediática del jugador, impulsando su presencia en campañas y medios internacionales.

Aunque el premio no trae dinero inmediato, sus efectos se sienten a largo plazo. Una temporada de nivel MVP puede significar millones de dólares adicionales a lo largo de la carrera de un jugador, gracias a contratos más grandes, mejores patrocinios y una posición de poder dentro del mercado.

En conclusión, el MVP no se mide en dólares entregados por la MLB, sino en la influencia y el impacto financiero que transforma por completo la carrera de quien lo obtiene.

Seguir leyendo:

Historia pura en MLB: Aaron Judge ganó su tercer MVP y Shohei Ohtani su cuarto de manera unánime

Video: Dominicano Emmanuel Clase quedó en libertad tras pagar $600,000 dólares de fianza

Brian Cashman revela interés de Yankees en lanzador japonés Tatsuya Imai