Dónde ver las Eliminatorias Concacaf 2026: fechas, horarios y transmisión en vivo

En etapa culminante entran las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. A partir de este jueves 13 de noviembre comienzan a disputarse las dos últimas fechas que definirán a las selecciones clasificadas y el repechaje intercontinental.

Las emociones se reparten por todo el continente: desde Centroamérica hasta el Caribe, con selecciones como Panamá, Honduras, El Salvador, Jamaica o Trinidad y Tobago jugándose el todo por el todo.

La jornada 5 se jugará este jueves 13 de noviembre. Cinco días más tarde, el 18 de noviembre, se disputarán los últimos encuentros.

En cambio, los partidos correspondientes a la jornada 6 de las Eliminatorias Concacaf se disputarán el martes 18 de noviembre de 2025, todos en simultáneo.

Partidos y horarios de la jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf

Surinam vs. El Salvador 17:00 p.m. ET

Bermudas vs. Curazao 19:00 p.m. ET

Trinidad y Tobago vs. Jamaica 19:00 p.m. ET

Guatemala vs. Panamá 21:00 p.m. ET

Haití vs. Costa Rica 21:00 p.m. ET

Nicaragua vs. Honduras 21:00 p.m. ET

Dónde ver los partidos en Estados Unidos

Telemundo

Universo

FuboTV

Paramount+

Universo NOW

Telemundo Deportes

CBS Sports Golazo

Peacock

Lo que se define en las Eliminatorias Concacaf 2026

Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a la siguiente ronda. El mejor tercero podría acceder al repechaje intercontinental, dependiendo de resultados cruzados.



