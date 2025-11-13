Dónde ver las Eliminatorias Concacaf 2026: fechas, horarios y transmisión en vivo
Las dos últimas jornadas de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 se disputarán el 13 y 18 de noviembre
En etapa culminante entran las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. A partir de este jueves 13 de noviembre comienzan a disputarse las dos últimas fechas que definirán a las selecciones clasificadas y el repechaje intercontinental.
Las emociones se reparten por todo el continente: desde Centroamérica hasta el Caribe, con selecciones como Panamá, Honduras, El Salvador, Jamaica o Trinidad y Tobago jugándose el todo por el todo.
La jornada 5 se jugará este jueves 13 de noviembre. Cinco días más tarde, el 18 de noviembre, se disputarán los últimos encuentros.
En cambio, los partidos correspondientes a la jornada 6 de las Eliminatorias Concacaf se disputarán el martes 18 de noviembre de 2025, todos en simultáneo.
Partidos y horarios de la jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf
- Surinam vs. El Salvador 17:00 p.m. ET
- Bermudas vs. Curazao 19:00 p.m. ET
- Trinidad y Tobago vs. Jamaica 19:00 p.m. ET
- Guatemala vs. Panamá 21:00 p.m. ET
- Haití vs. Costa Rica 21:00 p.m. ET
- Nicaragua vs. Honduras 21:00 p.m. ET
Dónde ver los partidos en Estados Unidos
- Telemundo
- Universo
- FuboTV
- Paramount+
- Universo NOW
- Telemundo Deportes
- CBS Sports Golazo
- Peacock
Lo que se define en las Eliminatorias Concacaf 2026
Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a la siguiente ronda. El mejor tercero podría acceder al repechaje intercontinental, dependiendo de resultados cruzados.
