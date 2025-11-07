Concacaf premia a Raúl Jiménez con el “Mejor Gol del Año”

Durante este 2025 el delantero Raúl Jiménez se encargó de protagonizar uno de los regresos más destacados con la Selección Mexicana, consolidándose como pieza clave en la conquista de la Nations League y lograr así que el país azteca pudiera levantar este trofeo por primera vez en toda su historia en medio de una exigente competencia.

El delantero, que actualmente milita dentro del Fulham de la Premier League de Inglaterra, brilló en momentos cruciales tras abrir el marcador en las semifinales frente a Canadá y volvió a hacerse presente en la final contra Panamá, siendo el encargado de comandar a su equipo hacia la gloria. Sin embargo, fue su actuación ante la escuadra canadiense la que le valió un reconocimiento especial por parte de la Concacaf, que lo galardonó con el premio al mejor gol del año por aquella memorable anotación.

En ese encuentro Raúl Jiménez firmó un doblete, aunque fue su segundo tanto el que se llevó todos los reflectores. Ese gol no sólo selló la victoria, sino que aseguró el pase de México al partido decisivo, demostrando la frialdad y contundencia que lo han caracterizado a lo largo de su carrera.

La acción ocurrió mediante un tiro libre desde fuera del área que cobró a pierna derecha y terminó enviando como un misil hasta la escuadra superior derecha; la acción generó una curvatura que rodeó la barrera de jugadores y terminó batiendo la red.

Este premio representa más que un trofeo para el delantero y llega en un momento en que necesitaba un impulso anímico tras unos meses complicados en el inicio de temporada en el fútbol inglés. Con esta actuación, dejó claro que mantiene intacto su instinto goleador y que puede volver a ser un verdadero “killer” dentro del área.

Además, Jiménez redondeó su regreso con una joya de tiro libre en la Final ante Panamá, anotando los dos goles que sellaron el título para el combinado nacional. Gracias a su destacada participación, se espera que Javier Aguirre lo convoque nuevamente para la fecha FIFA de noviembre, luego de que el atacante no pudiera integrarse en octubre debido a una lesión.

Es importante resaltar que Raúl Jiménez se ha convertido en una de las figuras más importantes en el proyecto del Vasco Aguirre junto a Santiago Giménez, siendo los encargados de encabezar el ataque mexicano en cada uno de los partidos para lo que será su participación en el Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

