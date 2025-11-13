Dos mujeres “abusadas” en bus MTA a plena luz del día en Queens, Nueva York: denuncia

NYPD está pidiendo la ayuda del público para localizar a un hombre sospechoso de dos incidentes de tocamientos indebidos a mujeres ocurridos con pocos minutos de diferencia en un bus MTA en Queens.

Según la Policía de Nueva York, el primer incidente ocurrió alrededor de las 12:55 p.m. del viernes 7 de noviembre, cuando una mujer viajaba en el autobús Q8 cerca de la intersección de 115th St y 101st Av. Según la denuncia, el sospechoso se le acercó por detrás, presionó su entrepierna contra ella sobre la ropa y la agarró por el trasero antes de huir.

Minutos después, otra mujer que viajaba en la misma ruta de autobús denunció un encuentro similar. El sospechoso presuntamente la agarró por detrás y luego huyó en dirección desconocida. No se reportaron heridos en ninguno de los casos.

Ayer la policía publicó imágenes del atacante sospechoso, quien fue visto por última vez abandonando el lugar a pie. La investigación continúa en curso a cargo del Escuadrón de Detectives de la Comisaría 102.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En marzo una mujer de 59 años fue violada dentro de una estación del Metro en Canal St en Chinatown Manhattan.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Un estudio privado presentado este año analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023 determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o