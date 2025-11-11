Hay 5,750 delincuentes sexuales registrados en Nueva York; algunos viven cerca de escuelas y parques infantiles

Cerca de 6,000 delincuentes sexuales “graves” viven en la ciudad de Nueva York, donde una laguna legal les permite a los que ya han sido salido de la cárcel habitar en áreas próximas a escuelas y parques infantiles, según una investigación del New York Post.

Un total de 5,750 delincuentes sexuales de nivel 2 y 3 viven actualmente en los cinco distritos de NYC, según un análisis del registro estatal actualizado diariamente. Se puede consultar la información del registro estatal aquí.

Los delincuentes sexuales de nivel 1 -considerados los menos propensos a reincidir- no aparecen en el registro público estatal, pero al 1 de octubre de 2025 había 2,849 de ellos residiendo en los cinco distritos, según los últimos datos de la División de Servicios de Justicia Penal del estado Nueva York.

Uno de los casos más llamativos es el de Paul Brown, delincuente sexual de nivel 3 -la clasificación más grave, donde se considera que el ex convicto tiene mayor probabilidad de reincidir-, quien cumplió siete años de prisión por intentar abusar de una niña en Brownsville (Brooklyn) según registros y fuentes policiales. Fue liberado en noviembre de 2009 y volvió a estar bajo custodia dos veces más, ese mismo año y 2012, por violaciones desconocidas.

Pero debido a una laguna legal en la ley estatal -que prohíbe a los depredadores sexuales vivir a menos de 1,000 pies (300 metros) de parques infantiles y escuelas, pero sólo mientras estén en libertad condicional o bajo palabra-, Brown está residiendo a 450 pies (137 metros) del parque infantil Edenwald y a 750 pies (228 metros) de la Escuela Pública 112, en el barrio de Wakefield, en El Bronx.

Dos madres locales, Jenifer Ramírez y Yakira Colón, se horrorizaron al enterarse de la proximidad de Brown a la escuela y el parque infantil de sus hijos, y de que otros 135 delincuentes viven en su código postal, el segundo con mayor número de la ciudad.

“Estoy muy sorprendida porque pensé que era seguro aquí”, declaró Colón (34) y añadió que sus hijos varones de 10 y 6 años, y su hija de 8, están en ese parque casi todos los días. “Ahora desconfío mucho de la zona”, agregó Ramirez (40), quien tiene una hija de 14 años. “Sabemos que muchos niños les dicen a sus mamás: ‘Queremos ir al parque ahora’, y luego van solos. ¿Qué pasa si hay un depredador? No saben cómo defenderse. Pensábamos que era seguro, pero ya no me siento segura”.

La misma laguna legal permite a Víctor Guardiola, delincuente de nivel 3 -condenado en 2010 por abusar sexualmente de su nieta de 10 años y por sodomizar a otra niña dela misma edad en 1989- residir a 600 pies (182 metros) del parque infantil Martin Luther King Jr. en East New York (Brooklyn), según consta en el registro.

En detalles, los cinco códigos postales con la mayor concentración de delincuentes sexuales de nivel 2 y 3 en la ciudad de Nueva York son:

-10035: abarca Ward’s Island y parte de East Harlem, alberga a 459 delincuentes sexuales. La mayoría se encuentra en centros psiquiátricos y albergues para hombres en Ward’s Island.

-10466: incluye Wakefield, tiene 136 delincuentes. Al menos 55 personas residen en Project Renewal Ana’s Place, un albergue de 108 camas para hombres con enfermedades mentales ubicado en 430 Bronx Blvd.

-11207: East New York en Brooklyn, alberga a 135 delincuentes.

-10457: Belmont, Mt. Hope y Tremont en El Bronx, suma 129 delincuentes.

-11208: East New York y Cyprus Hills en Brooklyn, alberga a 128 delincuentes.

Incluso en algunos de los códigos postales más exclusivos de la ciudad reside un número significativo de delincuentes sexuales de nivel 2 y 3, incluyendo:

-11222: Greenpoint en Brooklyn, 45 delincuentes. La mayoría de ellos (32) residen en Home-Life Services, un complejo de albergues para personas sin hogar en Clay Street y Manhattan Avenue.

-11201: Brooklyn Heights, es hogar de 17 depredadores.

-11211: Williamsburg en Brooklyn, tiene 17 delincuentes.

-11217: Boerum Hill en Brooklyn, incluye 15 depredadores.

-10010: Kips Bay en Manhattan, tiene 13 delincuentes.

¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil?

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Algunos casos suceden dentro del hogar de la víctima: la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda