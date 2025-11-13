Hegseth anunció la operación Lanza del Sur para eliminar a los “narcoterroristas”

El secretario de Defensa, Pete Hegseth anunció este jueves un plan de operaciones militares para eliminar a los “narcoterroristas”, al que llamó Lanza del Sur, que podría ejecutar ataques por tierra. Altos funcionarios se reunieron con el presidente Trump para presentar la nueva opción tras el despligue militar en el Caribe.

“El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur”, redactó Hegseth en X.

“Defender a Estados Unidos”

Este nuevo operativo, que fue presentando al presidente Trump el miércoles 12 de noviembre por la tarde, según informó CBS, refleja la escalada militar en la región, donde desplegaron fuerzas armadas desde septiembre.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

El secretario señaló que este nuevo operativo tiene como objetivo defender a Estados Unidos de los “narcoterroristas”. Principal razón por la que desde septiembre han atacado embarcasiones presuntamente relacionadas con el narcotráfico y que hasta el momento ha dejado más de 70 muertos.

“Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, indicó en su mensaje Hegseth.

CBS reportó que la comunidad de inteligencia de EE.UU. colaboró en la elaboración de los escenarios operativos. En la reunión estuvieron presentes, el secretario Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine y otros funcionarios.

Ataque a nueva embarcación

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos señaló que “las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión #SOUTHCOM, las operaciones dirigidas por @DeptofWar y las prioridades de @POTUS para desarticular el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”.

Este jueves, funcionarios del Pentágono informaron de un nuevo ataque en el Caribe contra una embarcación, presuntamente vinculada al narcotráfico que dejó cuatro muertos. Se trata del vigésimo desde el inicio de la campaña de operaciones.

El anuncio se da pocos días después de la llegada del portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su completo Grupo de Ataque con más de 4,000 marineros y decenas de aeronaves tácticas.

