Nuevo ataque de EE.UU. a embarcación en el Caribe dejó tres muertos

El secretarió del Departamento de Guerra, Pete Hegseth anunció la destrucción de una nueva embarcación que presuntamente está vinculada al narcotráfico, en el que murieron otras tres personas, sumando un total de 69 fallecidos durante estos operativos en aguas internacionales.

Hegseth publicó imágenes aéreas del ataque cuya acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”, escribió en X.

“El buque traficaba estupefacientes en el Caribe”

“Como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense”, indicó el jefe del Pentágono.

“El buque traficaba estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron”, añadió en su publicación.

Washington comenzó los ataques dirigidos a embarcaciones a principios de septiembre en el Caribe y el Pacífico oriental, los cuales el Gobierno argumenta que están ligados al narcotráfico, pero hasta el momento, no han proporcionado información que pueda comprobar dicha versión, por lo que algunos expertos han advertido que los ataques equivalen a “ejecuciones extrajudiciales”, incluso si apuntan a traficantes conocidos.

20 botes atacados y 69 muertos

El Gobierno de Donald Trump ha desplegado seis barcos de la Marina en el Caribe cerca de Venezuela, ha enviado aviones furtivos F-35 a Puerto Rico y ha ordenado al grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford ir a la región.

Con este nuevo ataque, suman más de 20 botes destruidos y al menos 69 personas fallecidas. Las familias de las víctimas de los ataques afirman que muchos eran civiles y principalmente pescadores.

Los demócratas del Senado propusieron una iniciativa para restringir la campaña militar de Trump en aguas internacionales, pero el 6 de noviembre fracasó al conseguir 49 votos a favor y 51 en contra.

