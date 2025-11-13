Hermano de inmigrante muerto demanda a ICE desde Queens, Nueva York

El hermano de Chaofeng Ge, un inmigrante chino de Queens (NYC) que se declaró culpable de robo y luego al parecer se suicidó mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Pensilvania, presentó una demanda al gobierno federal, exigiendo respuestas y transparencia sobre lo que ocurrió en el centro de detención.

Sus familiares declararon que el hombre de 32 años se encontraba aislado y desesperado cuando se ahorcó en la ducha durante el verano. Ge estuvo detenido en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en Philipsburg. Llevaba sólo cinco días bajo custodia del ICE y esperaba una audiencia ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, informó ABC News en agosto.

Ge había sido arrestado en enero en una farmacia CVS cerca de Harrisburg, Pensilvania, después de que empleados del establecimiento lo acusaran de usar fraudulentamente una tarjeta de crédito para comprar tarjetas de regalo. “Se inició una investigación y se descubrió que Ge tenía en su poder numerosos números de tarjetas de crédito robadas en su teléfono celular”, según la policía del Lower Paxton Township. A finales de julio se declaró culpable de acceder a un teléfono celular con números de tarjetas de crédito robadas, según las autoridades. Tras su sentencia, quedó bajo custodia de ICE, donde murió en agosto.

“Estoy devastado por la pérdida de mi hermano y por saber que estaba sufriendo tanto en ese centro de detención”, declaró ahora al Daily News Yanfeng Ge. “No merecía ser tratado así”.

La demanda interpuesta por Yanfeng contra ICE en virtud de la Ley de Libertad de Información se anunció ayer en una rueda de prensa en el Bajo Manhattan, donde estuvo acompañado por activistas de los derechos de los inmigrantes.

Los defensores afirmaron que la falta de instalaciones médicas y de salud mental es suficiente para llevar a cualquiera al límite. “La vida de Chaofeng importaba”, dijo Katy Sastre, directora ejecutiva de First Friends of New Jersey & New York, organización que vela por los derechos de los inmigrantes. “Y debido a la naturaleza de nuestro sistema de inmigración, su familia y muchas otras familias se enfrentan no solo a la tragedia de que un ser querido haya sufrido abusos y posiblemente se pierda para siempre, sino también a un sistema que trata a las personas dentro como si fueran menos que humanas”.

Según un comunicado de prensa de ICE, Ge fue encontrado inconsciente en su módulo tipo dormitorio en el centro de detención alrededor de las 5:20 a.m. del 7 de agosto. El personal que lo encontró lo bajó inmediatamente al suelo y le practicó RCP (reanimación cardiopulmonar) hasta que llegaron los servicios de emergencia. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el forense del condado Clearfield certificó su muerte poco después.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.