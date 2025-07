Migrantes tratados “como perros”: video denuncia condiciones de detenidos por ICE en Federal Plaza de Nueva York

“Como perros aquí”, comentó en español un migrante que logró grabar a escondidas un video denunciando condiciones de hacinamiento e insalubridad en las celdas de detención de las oficinas federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Bajo Manhattan.

El material fue obtenido por la Coalición de Inmigración de Nueva York a través de la asambleísta de Queens, Catalina Cruz, y reportado inicialmente ayer por The City.

El video realizado en el 10mo piso del edificio 26 Federal Plaza parece confirmar algunas de condiciones que ya habían sido descritas por migrantes en entrevistas a la prensa, y que han sido destacadas por activistas y legisladores del Partido Demócrata, a quienes se les ha negado el acceso para inspeccionar las celdas.

Las imágenes muestran el interior de una de las cuatro celdas en el 10mo piso donde ICE ha retenido a cientos de migrantes durante días desde que la agencia intensificó los arrestos este verano. El material fue grabado por un migrante que estuvo detenido allí la semana pasada y muestra a más de una docena de hombres acostados en el suelo sobre finas mantas térmicas o sentados en bancos empotrados en las paredes blancas de la habitación, cerca de uno de los dos inodoros metálicos disponibles.

“Tradicionalmente ICE utilizaba las celdas, que no tienen camas, para retener a un pequeño número de migrantes durante unas horas mientras eran procesados y enviados a centros de detención fuera de la ciudad. Sin embargo, las celdas se han vuelto concurridas desde que la agencia intensificó los arrestos en sus oficinas y en los juzgados de inmigración cercanos en mayo, obligando a los migrantes a dormir en el suelo o a sentarse erguidos, en ocasiones durante varios días”, comentó The New York Times.

En respuesta, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo que supervisa el ICE, afirmó que el número 26 Federal Plaza no era un centro de detención y que los detenidos eran retenidos allí sólo “brevemente”.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

A mediados de junio ICE admitió que los detenidos en la sede de los tribunales migratorios en el Bajo Manhattan dormían en el suelo y en las bancas, al tiempo que prohibieron el acceso para supervisión de Dan Goldman y Jerrold Nadler, miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. por NY, y arrestaran al contralor municipal, Brad Lander, dentro del mismo edificio.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York. Las miles de detenciones de ICE este año en Nueva York incluyen casos muy diversos. Por ejemplo, la salvadoreña Nuvia Martínez Ventura, madre de 5 hijos enviada a Texas, según informaron su familia y abogado. También en junio un joven electricista de 23 años denunció que fue detenido y esposado por agentes de ICE en Long Island, a pesar de ser un ciudadano estadounidense.

Además Sara López García, estudiante colombiana condecorada de SUNY (Universidad Estatal de Nueva York) y sin antecedentes penales, fue arrestada por ICE junto con su madre en su hogar en Long Island. Y la semana pasada un estudiante ecuatoriano indígena detenido por ICE retornó de Texas a Queens luego de que New York Legal Assistance Group (NYLAG) pagara una fianza de $20,000 dólares.

El lunes pasado ICE detuvo para ser deportados a dos hispanos con condenas por abuso de menores en Nueva Jersey. En medio de esos operativos, John Varrone, agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en Newark, afirmó: “Somos investigadores criminales y seguiremos la pista hasta que no tengamos más pistas (…) Las personas que se encuentran en este país sin autorización no quieren ser encontradas. No quieren ser atrapadas”.