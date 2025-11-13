Juez mantiene cargos contra McIver por obstrucción a agentes de ICE en Newark

La congresista LaMonica McIver, demócrata de Nueva Jersey, seguirá enfrentando dos de los tres cargos federales en su contra después de que un juez rechazara su intento de desestimar el caso, manteniendo vivo el proceso por su presunta intervención en un operativo de ICE en Newark.

Las acusaciones derivan de su visita del 9 de mayo a Delaney Hall, un centro privado que funciona como instalación de detención para ICE. Ese día, según el gobierno, McIver interfirió mientras agentes federales intentaban arrestar al alcalde de Newark, Ras Baraka.

El primer cargo sostiene que la congresista rodeó con sus brazos al alcalde para impedir la detención y golpeó con el antebrazo a un agente.

El segundo la acusa de golpear con fuerza a un oficial de ICE después de que Baraka ya había sido arrestado.

El tercer cargo, de obstrucción e interferencia, fue cuestionado por la defensa como parte de sus alegatos de inmunidad.

Los argumentos del juez

El juez federal Jamel Semper determinó que al menos los dos primeros cargos seguirán adelante, según ABC News.

En una orden publicada el jueves, concluyó que el primer cargo queda completamente fuera de la protección de la Cláusula de Discurso o Debate, pues impedir un arresto “excede cualquier definición razonable de supervisión”.

Aclaró además que, aunque McIver se encontraba en el lugar realizando una investigación legislativa relacionada con la política migratoria, “la presencia de la acusada en Delaney Hall no le otorga protección constitucional para cada acto realizado en relación con dicha visita”.

Sobre el segundo cargo, Semper indicó que aún evalúa si la inmunidad podría aplicarse parcialmente, ya que “el expediente fáctico aún se está elaborando”, pero por ahora no lo descartó.

El juez también negó el argumento de McIver de que la acusación forma parte de una persecución selectiva o vengativa, sosteniendo que la congresista no demostró que la fiscalía actuara movida por animadversión personal.

McIver, por su parte, sostiene que es inocente y que se trata de cargos políticos impulsados por la administración del presidente Donald Trump.

Sigue leyendo:

• Tribunal cuestiona continuidad de Alina Habba como fiscal federal principal en Nueva Jersey

• Fiscal retira cargo contra alcalde de Newark pero acusa a congresista por incidente en centro de ICE

• Kristi Noem negó que acusación contra congresista LaMonica McIver tenga fines políticos