La MLS cambia su calendario: Se ajustará al de las principales ligas del mundo en 2027

A partir del verano de 2027, la MLS dejará atrás el formato que la acompañó desde su fundación y adoptará un calendario de temporada de verano a primavera, alineándose con las principales ligas del planeta. En otras palabras, la MLS se pondrá al ritmo del futbol global.

En la actualidad, la temporada de la liga norteamericana (MLS) se extiende desde finales de febrero a principios de diciembre, incluyendo la fase regular y los playoffs, evitando así que la competición se desarrolle durante los meses más fríos del invierno boreal.

A partir de la campaña 2027-2028, la competición arrancará en el mes de julio y coronará al campeón en mayo, señaló la liga en un comunicado.

El nuevo calendario, similar al del fútbol europeo, contempla también un receso invernal entre mediados de diciembre y principios de febrero.

Antes de establecer el nuevo calendario, la MLS organizará una temporada de transición de febrero a mayo de 2027, con una fase regular de 14 partidos y playoffs, avanzó.

Transformación de la MLS

Entre otras repercusiones, el cambio permitirá alinear la ventana de transferencias de la MLS con el mercado internacional.

“Este cambio de calendario es un momento transformativo para la Major League Soccer. Es una de las decisiones más importantes de nuestra historia”, dijo el comisionado de la liga, Don Garber, en el texto.

Major League Soccer anunció hoy un cambio en su calendario de competencia, alineándose con las ligas más importantes del mundo.



A partir del verano de 2027, MLS adoptará un formato de verano a primavera, siendo uno de los cambios más significativos en la historia de la liga. pic.twitter.com/vg8wbS5ZbR — MLS Español (@MLSes) November 13, 2025

“Alinear nuestro calendario con el de las mejores ligas del mundo fortalecerá la competitividad global de nuestros clubes, creará mejores oportunidades en el mercado de fichajes y garantizará que nuestros Playoffs de la Copa Audi MLS sean los protagonistas ininterrumpidamente. Esto marca el inicio de una nueva era para nuestra liga y para el fútbol en Norteamérica”, añadió.

La transición del calendario y la nueva estructura de temporada regular fueron aprobadas el jueves en la reunión de la Junta de Gobernadores de MLS en Palm Beach, Florida.

