Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 13 de noviembre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 13 de noviembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 13 de noviembre

Los números ganadores son: 01 07 13 14 22 23 27 28 33 43 48 53 55 58 63 67 69 74 75 80

Números ganadores de Numbers del jueves 13 de noviembre

Combinación mediodía: 07 05 00

Combinación noche: 04 05 04

Números ganadores de Win 4 del jueves 13 de noviembre

Combinación mediodía: 00 02 00 03

Combinación noche: 06 04 09 08

Números ganadores de Take 5 del jueves 13 de noviembre

Combinación mediodía: 02 10 23 33 36

Combinación noche: 16 21 22 25 31

Números ganadores de Cash4Life del jueves 13 de noviembre

Los números ganadores son: 09 19 32 39 45

Consejos para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay algunas tácticas para mejorar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, ayuda mucho hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de elegir los números que vas a jugar.

Seguidamente, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al variar las opciones de juego, los jugadores pueden aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja planear un presupuesto que se pueda seguir. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría llevar a dificultades económicas.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se celebran los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se celebran todos los días para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

