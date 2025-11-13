Madre de Nueva York abandonó a su hija en una gasolinera tras amenazarla: acusada de terrorismo

Toni Marie Barrett, madre residente en New Rochelle (NY), fue arrestada como sospechosa de haber abandonado a su hija de 13 años tras discutir en una gasolinera en Pensilvania, según la policía.

El incidente ocurrió la madrugada del domingo en un restaurante Turkey Hill en Tannersville, Pocono Township. La adolescente fue rescatada a a salvo y la madre enfrenta varios cargos, incluyendo poner en peligro el bienestar de un menor y amenazas terroristas, informó ABC News.

La policía informó que la madre de 42 años conducía de regreso a Nueva York con su hija cuando se detuvieron en una gasolinera cerrada para pedir indicaciones con el GPS. Aparentemente discutieron allí y, según las autoridades, Barrett amenazó con apuñalar a su hija y luego se marchó, dejándola en la gasolinera cerrada.

Según Daily News, Barrett luego condujo hasta una gasolinera en Effort, donde permaneció hasta que la policía la contactó poco después de las 5 a.m. Tras ser interrogada por la policía, presuntamente admitió no haber denunciado la desaparición de la niña ni haber intentado buscarla. Luego la menor fue encontrada sana y salva y su madre fue arrestada.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El mes pasado una mujer de 30 años fue arrestada como sospechosa de haber abandonado a su hija recién nacida en un andén del Metro de Nueva York en Midtown Manhattan. En 2024 una joven latina fue detenida luego de que su bebé de horas de nacida fuese hallada sola en el pasillo de un edificio residencial en Yonkers (NY).

Las autoridades le recuerdan a los ciudadanos que Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen una ley de refugio seguro, que permite a los padres renunciar a un infante de hasta 30 días de nacido de forma anónima y sin cuestionamiento en hospitales, estaciones de policía o de bomberos y otros espacios designados. También puede dejarlo con alguien y notificar inmediatamente a las autoridades sobre la ubicación del bebé.

