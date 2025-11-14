Así puedes seguir a El Diario en Google Discover y recibir todas sus noticias al instante
Puedes habilitar esta función tanto en tu smartphone como en tu computadora
Navegar entre noticias suele convertirse en una tarea abrumadora cuando no se tiene claridad sobre qué medios consultar o cómo acceder a información confiable sin perder tiempo. Ante esto, Google Discover se ha vuelto una herramienta clave para quienes desean un flujo informativo más claro, directo y adaptado a sus intereses personales.
Dentro de ese ecosistema, El Diario se ha consolidado como una referencia importante para las audiencias hispanas en Nueva York, Estados Unidos y el mundo. Sus contenidos de actualidad, política, comunidad, inmigración, deportes, entretenimiento, entre otros temas, permiten a los lectores mantenerse informados sin esfuerzo, especialmente cuando se combinan con las funciones de personalización que ofrece Discover.
Cómo seguir a El Diario en Google Discover
Google Discover permite a los usuarios priorizar los contenidos de los medios que consideran esenciales en su día a día. Activar esta función es sencillo tanto en móviles como en ordenadores:
En el teléfono (Android o iOS):
- Abre la aplicación de Google o ingresa a esta liga.
- Escribe El Diario en la barra de búsqueda.
- Toca la ficha del medio que aparecerá en la parte superior.
- Presiona el botón Seguir.
- Desde ese momento, Discover mostrará más noticias, reportajes y actualizaciones del medio sin que tengas que buscarlas.
En el ordenador (versión escritorio):
- Entra a google.com desde tu navegador o ingresa a esta liga.
- Busca El Diario como lo harías normalmente.
- Localiza la tarjeta del medio en la parte superior de los resultados.
- Haz clic en Seguir para añadirlo a tus preferencias.
- Discover integrará automáticamente las publicaciones más recientes del medio en tu feed personalizado.
Ventajas de seguir a El Diario en Discover
Seguir a un medio dentro de Google Discover no solo organiza mejor la información: también asegura que el contenido relevante aparezca en el momento en que lo necesitas. En el caso de El Diario, esto se traduce en:
- Acceso inmediato a noticias de última hora, reportajes especiales y notas de servicio para la comunidad latina.
- Actualizaciones sobre inmigración, empleo, salud, consumo y temas de interés local que pueden impactar tu día a día.
- Un feed más limpio y personalizado, donde las historias importantes no se pierden entre recomendaciones aleatorias.
