Así puedes seguir a El Diario en Google Discover y recibir todas sus noticias al instante

Puedes habilitar esta función tanto en tu smartphone como en tu computadora

Revisa tus extensiones de Google Chrome: entra a la configuración y elimina cualquiera que no reconozcas o que prometa funciones de seguridad sospechosas.

Esta opción puede brindar información más directa y focalizada a tus intereses.  Crédito: Zaid Harith | Shutterstock

Avatar de Miguel Ángel Escudero

Por  Miguel Ángel Escudero

Navegar entre noticias suele convertirse en una tarea abrumadora cuando no se tiene claridad sobre qué medios consultar o cómo acceder a información confiable sin perder tiempo. Ante esto, Google Discover se ha vuelto una herramienta clave para quienes desean un flujo informativo más claro, directo y adaptado a sus intereses personales.

Dentro de ese ecosistema, El Diario se ha consolidado como una referencia importante para las audiencias hispanas en Nueva York, Estados Unidos y el mundo. Sus contenidos de actualidad, política, comunidad, inmigración, deportes, entretenimiento, entre otros temas, permiten a los lectores mantenerse informados sin esfuerzo, especialmente cuando se combinan con las funciones de personalización que ofrece Discover.

google-datos-personales
Esta función permite un feed más limpio y personalizado.
Crédito: PixieMe | Shutterstock

Cómo seguir a El Diario en Google Discover

Google Discover permite a los usuarios priorizar los contenidos de los medios que consideran esenciales en su día a día. Activar esta función es sencillo tanto en móviles como en ordenadores:

En el teléfono (Android o iOS):

  • Abre la aplicación de Google o ingresa a esta liga
  • Escribe El Diario en la barra de búsqueda.
  • Toca la ficha del medio que aparecerá en la parte superior.
  • Presiona el botón Seguir.
  • Desde ese momento, Discover mostrará más noticias, reportajes y actualizaciones del medio sin que tengas que buscarlas.

En el ordenador (versión escritorio):

  • Entra a google.com desde tu navegador o ingresa a esta liga
  • Busca El Diario como lo harías normalmente.
  • Localiza la tarjeta del medio en la parte superior de los resultados.
  • Haz clic en Seguir para añadirlo a tus preferencias.
  • Discover integrará automáticamente las publicaciones más recientes del medio en tu feed personalizado.

Ventajas de seguir a El Diario en Discover

Seguir a un medio dentro de Google Discover no solo organiza mejor la información: también asegura que el contenido relevante aparezca en el momento en que lo necesitas. En el caso de El Diario, esto se traduce en:

  • Acceso inmediato a noticias de última hora, reportajes especiales y notas de servicio para la comunidad latina.
  • Actualizaciones sobre inmigración, empleo, salud, consumo y temas de interés local que pueden impactar tu día a día.
  • Un feed más limpio y personalizado, donde las historias importantes no se pierden entre recomendaciones aleatorias.

