Así puedes seguir a El Diario en Google Discover y recibir todas sus noticias al instante

Navegar entre noticias suele convertirse en una tarea abrumadora cuando no se tiene claridad sobre qué medios consultar o cómo acceder a información confiable sin perder tiempo. Ante esto, Google Discover se ha vuelto una herramienta clave para quienes desean un flujo informativo más claro, directo y adaptado a sus intereses personales.

Dentro de ese ecosistema, El Diario se ha consolidado como una referencia importante para las audiencias hispanas en Nueva York, Estados Unidos y el mundo. Sus contenidos de actualidad, política, comunidad, inmigración, deportes, entretenimiento, entre otros temas, permiten a los lectores mantenerse informados sin esfuerzo, especialmente cuando se combinan con las funciones de personalización que ofrece Discover.

Cómo seguir a El Diario en Google Discover

Google Discover permite a los usuarios priorizar los contenidos de los medios que consideran esenciales en su día a día. Activar esta función es sencillo tanto en móviles como en ordenadores:

En el teléfono (Android o iOS):

Abre la aplicación de Google o ingresa a esta liga .

o ingresa a esta . Escribe El Diario en la barra de búsqueda.

en la barra de búsqueda. Toca la ficha del medio que aparecerá en la parte superior.

Presiona el botón Seguir .

. Desde ese momento, Discover mostrará más noticias, reportajes y actualizaciones del medio sin que tengas que buscarlas.

En el ordenador (versión escritorio):

Entra a google.com desde tu navegador o ingresa a esta liga .

desde tu navegador o ingresa a esta . Busca El Diario como lo harías normalmente.

como lo harías normalmente. Localiza la tarjeta del medio en la parte superior de los resultados.

Haz clic en Seguir para añadirlo a tus preferencias.

para añadirlo a tus preferencias. Discover integrará automáticamente las publicaciones más recientes del medio en tu feed personalizado.

Ventajas de seguir a El Diario en Discover

Seguir a un medio dentro de Google Discover no solo organiza mejor la información: también asegura que el contenido relevante aparezca en el momento en que lo necesitas. En el caso de El Diario, esto se traduce en:

Acceso inmediato a noticias de última hora, reportajes especiales y notas de servicio para la comunidad latina.

Actualizaciones sobre inmigración, empleo, salud, consumo y temas de interés local que pueden impactar tu día a día.

Un feed más limpio y personalizado, donde las historias importantes no se pierden entre recomendaciones aleatorias.

