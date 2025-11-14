EE.UU. confirma nuevo ataque contra lancha cerca de Venezuela: cuatro muertos

El gobierno de Estados Unidos informó este viernes del ataque contra una nueva embarcación en aguas internacionales ocurrida el pasado 10 de noviembre bajo la operación militar bautizada Lanza del Sur, en el que murieron los cuatro tripulantes de la nave.

El Comando Sur difundió un video que muestra el ataque cinético letal contra una embarcación ubicada en una ruta del Caribe supuestamente utilizada con frecuencia por organizaciones criminales.

On Nov. 10, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/eptSZvVF6x — U.S. Southern Command (@Southcom) November 14, 2025

Las fuerzas armadas detallaron que los cuatro hombres que se encontraba a bordo fueron “asesinados”, aumentando la cifra a cerca de 80 muertos en más de una veintena de ataques desde que el operativo inició en agosto pasado cerca de las costas venezolanas.

La nueva publicación del Comando Sur se da luego de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, bautizara como Lanza del Sur, la misión estadounidense en la región bajo la justificación de combatir el narcotráfico proveniente de América Latina.

Trump recibió este viernes en el Despacho Oval a Pete Hegseth y otras autoridades del Pentágono para discutir “opciones” de acción referente a Venezuela que incluyen escaladas en los ataques, de acuerdo con una exclusiva adelantada por el Washington Post, citando a fuentes de la Administración.

Ante el anuncio del operativo Lanza del Sur, el régimen venezolano condenó la misión y la tildó de “pretexto para intervención”.

