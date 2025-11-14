Trump evalúa acciones militares en Venezuela tras reuniones con el Pentágono

El presidente estadounidense Donald Trump mantuvo este viernes una serie de reuniones en la Casa Blanca con altos mandos del Pentágono para discutir posibles escenarios militares relacionados con Venezuela, de acuerdo con una exclusiva publicada por The Washington Post.

El diario reveló que el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Dan Caine acudieron por segundo día consecutivo al Despacho Oval, donde presentaron al mandatario un conjunto de “opciones variadas” sobre eventuales operaciones.

Un alto funcionario citado por el Post aseguró que Trump mantiene una postura de “ambigüedad estratégica”, dejando abiertas todas las posibilidades.

Las conversaciones ocurrieron apenas 24 horas después de que Hegseth anunciara en su cuenta oficial de X el inicio de la operación militar “Lanza del Sur”, una iniciativa que el Pentágono enmarca en la lucha antidrogas en la región, sin detallar blancos ni tácticas específicas.

Fuentes militares consultadas por el periódico sostienen que unidades estadounidenses ya desplazadas cerca de Venezuela “se preparan para posibles órdenes de ataque”.

Un funcionario de alto rango citado por el Post afirmó además que la Casa Blanca sigue de cerca los movimientos internos en Venezuela, incluidas las conversaciones entre figuras cercanas a Nicolás Maduro y su cúpula militar.

Según esa fuente, el líder venezolano “está muy asustado, y con razón”, debido al abanico de acciones “perjudiciales” evaluadas por Trump.

Las tensiones escalan mientras Estados Unidos incrementa su despliegue en el sur del Caribe. Desde agosto, Washington ha enviado alrededor de 10,000 militares como parte de una misión antidrogas, y ha colocado cerca de las costas venezolanas al portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de la flota estadounidense.

En octubre, Trump declaró que no descartaba ataques a objetivos terrestres tanto en Venezuela como en Colombia, a cuyos líderes acusa de estar ligados a actividades de narcotráfico.

Desde Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha pedido a la población prepararse para una eventual “lucha armada” y anunció el despliegue de 200,000 militares en el país. Y ha asegurado que los movimientos de Washington son una amenaza directa que podría desencadenar en un conflicto regional.

