Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 14 de noviembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 14 de noviembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 14 de noviembre

Los números ganadores son: 02 04 06 09 13 17 18 19 23 27 32 35 39 47 48 53 56 61 62 66

Números ganadores de Numbers del viernes 14 de noviembre

Combinación mediodía: 00 07 00

Combinación noche: 04 00 02

Números ganadores de Win 4 del viernes 14 de noviembre

Combinación mediodía: 09 02 00 00

Combinación noche: 07 00 09 04

Números ganadores de Take 5 del viernes 14 de noviembre

Combinación mediodía: 02 05 06 20 36

Combinación noche: 11 16 26 29 32

Números ganadores de Cash4Life del viernes 14 de noviembre

Los números ganadores son: 03 23 30 40 60

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es importante evitar ciertos errores que reducen las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más típicos es seleccionar números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería correctamente. Pueden escaparse ciertos premios menores que podrían haberse ganado. Además, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Para finalizar, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas normas y pautas como mencionábamos arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Trucos para seleccionar tus números de lotería

Seleccionar tus números de lotería puede ser un un desafío por la dificultad de escoger, pero hay algunas estrategias que pueden ayudar en este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Un buen truco es hacerlo en términos estadísticos, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y seleccionando aquellos que aparecen con mayor frecuencia. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, eligiendo números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Cuándo se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se llevan a cabo diariamente para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

